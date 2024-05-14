«Щасливий» довгобуд. Інвестори зловили відомого забудовника на обмані (фото)

Терміни прийняття будинку в експлуатацію «затягуються» вже декілька років

Інвестори столичного житлового комплексу Happy House, що на столичному проспекті Берестейському, скаржаться, що забудовник тривалий час імітує будівництво комплексу. Зокрема, аби демонструвати хоч якісь роботи, забудовник знімає вікна із внутрішніх стін і переставляє їх... на фасад. Про це власник однієї з квартири розповів на Facebook-сторінці, додавши фотодокази.

Так, інвестор Артем Ромащенков повідомив, що перший рік з початку повномасштабного вторгнення будівництво взагалі не велося. Згодом на будмайданчику поновилися роботи, але забудовник умикнув режим імітації та вже другий рік оббиває стіну пінопластом».

«Нині маразм сягнув дна, коли забудовник заради імітації почав знімати вікна із внутрішньої стіни та переставляти їх на фасад (там де клеять пінопласт). Інвесторів ігнорують, в кращому випадку продовжують брехню, яка триває вже роки», – йдеться у дописі мешканців ЖК Happy House.

Зазначається, що будинок мали прийняти в експлуатацію ще до 2022 року, але з часом роботи продовжили до літа 2022-го. «Тепер просто щороку міняють терміни і нічого не роблять для фактичного завершення робіт», – зауважують власники квартир.

Інвестори також додають, що міська влада дала дозвіл на будівництво будинку за умови реконструкції державного дитячого садочку, який стояв на місці будівництва. Проте наразі цього так і не відбулося.

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Житловий комплекс Happy House («Щасливий будинок») розташований у 5 хвилинах від біля метро Берестейська. Його будівництвом займається компанія Saga Development, яка відома будівництвом кількох ЖК, які чомусь всі отримують назви англійською мовою. Керівником Saga Development є бізнесмен та в минулому посадовець Департаменту містобудування та архітектури КМДА Андрій Вавриш.

Нагадаємо, найбільші компанії українського ринку нерухомості об’єднались в Українську асоціацію девелоперів для спільного розвитку галузі та відбудови України.