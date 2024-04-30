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Росія хоче «вручати» чоловікам на окупованих територіях електронні повістки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія хоче «вручати» чоловікам на окупованих територіях електронні повістки
Центр нацспротиву: Кожен мешканець тимчасово окупованих територій чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем
фото: ТАСС

Злочинний кремлівський уряд опублікував постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку

Російська влада планує з 1 листопада розсилати чоловікам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, електронні повістки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як стало відомо, кремлівська влада оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям тимчасово окупованих територій призовного віку «видаватимуть» електронні повістки.

Такий документ вважатимуть врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі.

«Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету, і відтак можливості отримати інформацію про свою електронну повістку», – наголошують у Центрі.

Там, зокрема, додають, що в тимчасово окупованих українських регіонах населення не може зателефонувати екстреним службам у випадку надзвичайної ситуації через відсутність зв’язку. Вже відомо про випадки, коли люди не могли викликати рятувальників для гасіння пожеж або лікарів до хворих.

Нагадаємо, на російському офіційному порталі правових актів зʼявився текст рішення уряду РФ про єдиний реєстр військовозобовʼязаних. Тож із 1 листопада 2024 року повістки та інші повідомлення для військовозобовʼязаних росіян розсилатимуться в електронному вигляді, повідомляють росЗМІ.

До слова, у минулому році на російському порталі «Госуслуги» прибрали можливість видалення облікового запису. Це пов’язують із рішення міноборони РФ розсилати через портал повістки призовникам.

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Теги: реєстр населення влада мобілізація Міноборони РФ Міноборони

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