Нардеп пояснив, хто буде відповідати за неявку військовозобов'язаних працівників підприємств до ТЦК

Після 18 травня юридично питання доправлення працівника перекладається на керівника підприємства

Під час мобілізації в Україні після 18 травня керівники підприємств відповідатимуть за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив про це в ефірі «Київ 24».

«До 18 травня працює такий механізм. Дійсно, керівник видає наказ щодо оповіщення такого працівника і може цей наказ відправити до ТЦК, і таким чином знімає з себе відповідальність. Тобто далі керівник не відповідає, чи буде військовозобов’язаний працівник іти до ТЦК, чи не буде – він свою частину юридичного питання виконав, оповістив військовозобов’язаного працівника, видавши наказ...» – зазначив він.

А після 18 травня юридично питання доправлення такого працівника перекладається на керівника підприємства.

«Хочу наголосити: як це буде на практиці, наразі з постанов Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, що ще якісь додаткові механізми будуть доробляти-розробляти. Але я так думаю... юридично це буде просто далі перекладання відповідальності на керівника. Тобто, умовно кажучи, коли керівник отримає наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він зобов’язаний видати ці повістки під підпис... і забезпечити далі явку цих працівників-військовозобов’язаних до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять, то тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність», – сказав Олександр Федієнко.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.