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Нардеп пояснив, хто буде відповідати за неявку військовозобов'язаних працівників підприємств до ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп пояснив, хто буде відповідати за неявку військовозобов'язаних працівників підприємств до ТЦК
Якщо працівник не з'явиться до ТЦК, його керівнику загрожує адміністративна відповідальність
фото: glavcom.ua

Після 18 травня юридично питання доправлення працівника перекладається на керівника підприємства

Під час мобілізації в Україні після 18 травня керівники підприємств відповідатимуть за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив про це в ефірі «Київ 24».

«До 18 травня працює такий механізм. Дійсно, керівник видає наказ щодо оповіщення такого працівника і може цей наказ відправити до ТЦК, і таким чином знімає з себе відповідальність. Тобто далі керівник не відповідає, чи буде військовозобов’язаний працівник іти до ТЦК, чи не буде – він свою частину юридичного питання виконав, оповістив військовозобов’язаного працівника, видавши наказ...» – зазначив він.

А після 18 травня юридично питання доправлення такого працівника перекладається на керівника підприємства.

«Хочу наголосити: як це буде на практиці, наразі з постанов Кабінету міністрів не зовсім зрозуміло. Я думаю, що ще якісь додаткові механізми будуть доробляти-розробляти. Але я так думаю... юридично це буде просто далі перекладання відповідальності на керівника. Тобто, умовно кажучи, коли керівник отримає наказ і перелік повісток для працівників підприємства, він зобов’язаний видати ці повістки під підпис... і забезпечити далі явку цих працівників-військовозобов’язаних до відповідного центру комплектації. Якщо вони не приходять, то тоді на це підприємство, на цю посадову особу накладається відповідна адміністративна відповідальність», – сказав Олександр Федієнко.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: наказ документи Володимир Зеленський президент аліменти влада фронт

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