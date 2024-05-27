Польща закриється від Росії «Східним щитом»: подробиці нового плану Варшави

Defense24: Польща розгортає програму укріплень та різних типів загороджень від ворога під назвою «Східний щит»

У Генштабі Збройних сил Польщі 27 травня відбулася презентація проєкту Tarcza Wschód («Східний щит») – зведення лінії оборони, включаючи спільну ділянку кордону з Білоруссю. Проєкт презентували міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш та голова Генштабу Веслав Кукула. Вони заявили, що це вже не просто концепція, а план дій, пише польський портал Defense24.

«Для забезпечення безпеки польських збройних сил і цивільного населення необхідний багаторічний план інфраструктури, який включає укріплення, різні типи загороджень, а також найсучасніші системи моніторингу повітряного простору на всіх висотах», – сказав керівник Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Цей план дій поляки беруться почати виконувати вже в поточному році. Генерал Кукула підкреслив, що «Східний щит» не буде «Лінією Мажино» або «Лінією Маннергейма». З огляду на наведені Defense24 слайди йдеться про створення насамперед системи інженерних загороджень і зміцнення східного кордону Польщі.

До завдань програми, як підкреслив Кукла, входять: перешкоджання пересуванню ворожих військ, сприяння пересуванню власних військ, захист населення та забезпечення найвищої безпеки для тих, хто захищає польські збройні сили.

Він наголосив, що для того, щоб це було успішно, необхідний багаторічний план інфраструктури, який включає «укріплення, різні типи бар’єрів, а також найсучасніші системи моніторингу повітряного простору за кожним параметром, на кожній висоті»

Оборона від країни-агресора починається зі стіни та колючого дроту на польсько-білоруському кордоні. Потім починається протитанковий рів, за яким розташована перша лінія інженерних загороджень на випадок бронетанкових проривів. За ними – міни та ще одна лінія протитанкових загороджень. Далі йдуть лінія траншей та укріплень для піхоти. Все це глибиною 100-200 метрів, причому це лише перша лінія оборони.

За нею розгортається смуга забезпечення – на глибині до 50 км передбачена установка потужної системи протидії безпілотним літальним апаратам та складам постачання.

Також планується розвинути систему стеження, зміцнити логістичні вузли, створити оперативні бази для аналізу даних із камер та сенсорів з використанням алгоритмів штучного інтелекту, розгорнути систему боротьби з дронами.

Загалом на «Східний щит» планується витратити щонайменше 10 млрд злотих або $2,55 млрд. При цьому, незважаючи на масштабність проєкту, він має досить стислий термін реалізації – до 2028 року.

Враховуючи, що протяжність кордону Польщі з Росією (в Калінінградській області) та Білорусією становить близько 600 км, на один кілометр лінії оборони Варшава планує витратити близько $4,25 млн.

Раніше стало відомо, що Польща вводить нове обмеження щодо дипломатів із Росії. Влада Польщі прийняла рішення обмежити вільне пересування російських дипломатів територією країни.