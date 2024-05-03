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Україна покращила позиції в Індексі свободи слова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна покращила позиції в Індексі свободи слова
Україна посідає 61 місце зі 180
фото з відкритих джерел

У цьогорічному Індексі свободи преси Україна випередила Угорщину та Грузію незначно поступившись США

Україна поліпшила свої позиції в цьогорічному Індексі свободи преси. Звіт оприлюднила міжнародною організація «Репортери без кордонів» (RSF).

Згідно з даними, Україна посідає 61 місце зі 180, піднявшись на 18 позицій, порівняно з тогорічним рейтингом.

«Репортери без кордонів» відзначили покращення показника безпеки – зменшення числа загиблих журналістів, і політичного показника для України.

Як зазначили організатори російське вторгнення, ставить під загрозу виживання українських ЗМІ, бо в цій «інформаційній війні» Україна «перебуває на передовій протидії експансії кремлівської системи пропаганди».

Україна піднялася на 18 позицій, порівняно з тогорічним рейтингом
Україна піднялася на 18 позицій, порівняно з тогорічним рейтингом
скріншот

Перші місця у рейтингу отримали Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Португалія та Ірландія. Це єдині країни світу, які продемонстрували цього року «добрі» показники свободи слова. Торік до цього списку належала також Литва.

«Задовільною» є ситуація у 33 країнах – здебільшого у більшості країн Західної та Центральної Європи, зокрема Литві та Латвії (12 і 13 позиція відповідно), Канаді, Австралії, Тайвані, Південній Африці, а також Молдові (31 позиція) та інших.

«Проблематичною» організація оцінила ситуацію у 50 країнах, зокрема в Італії та Польщі (46 та 47 позиція), США (55 місце), Румунії та Угорщині (49 та 67 місце). В цю ж категорію на 61-й позиції потрапила й Україна.

Ще у 49 країнах ситуація оцінена як «складна». Серед європейських країн сюди потрапили лише Сербія, Албанія та Грузія (98, 99 та 103 місце відповідно). Торік усі ці три країни мали «проблематичну» оцінку, а Грузія займала 77 місце, випереджаючи на дві позиції Україну.

Врешті, у 36 країнах ситуацію зі свободою слова оцінили як «дуже серйозну». Це більшість країн Азії, зокрема Китай, Індія, КНДР, Азербайджан, а також Росія і Білорусь. При цьому Росія піднялась у рейтингу на дві позиції, а Білорусь впала на 10.

Останні місця у рейтингу посідають Іран, КНДР, Афганістан, Сирія та Еритрея

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається тенденція до падіння уваги до телебачення. Натомість українці стали більше користуватися Telegram-каналами, аби отримувати оперативні новини.

До слова, міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням.

Читайте також: Свобода слова в Україні: ілюзія чи реальність
Теги: ЗМІ Свобода журналіст рейтинг

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