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Трамп спробував оскаржити участь тисяч виборців. Верховний суд відмовився розглядати справу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп спробував оскаржити участь тисяч виборців. Верховний суд відмовився розглядати справу
Трамп заявив, що у виборчих списках Каліфорнії є понад 20 тисяч людей без громадянства США, однак суди виявили помилки в цих даних
фото: ЕРА

Адміністрація президента США заявила про понад 20 тисяч можливих порушень у виборчих списках Каліфорнії

Верховний суд США у понеділок, 2 листопада, відхилив клопотання адміністрації президента Дональда Трампа про перегляд справи, пов'язаної з виборчими списками Каліфорнії. Федеральна влада стверджувала, що в них перебувають понад 20 тисяч осіб, які не мають американського громадянства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Суперечка стосувалася повноважень федеральної влади у виборчому процесі та достовірності даних, які адміністрація Трампа використала для обґрунтування своїх вимог.

У середині жовтня адміністрація американського президента подала позов проти Каліфорнії. Підставою стали твердження про наявність у виборчих списках штату понад 20 тисяч осіб без громадянства США.

Однак під час судового розгляду з'ясувалося, що представлені адміністрацією списки містили помилки. Суди звернули увагу на ризик виключення з них людей, які насправді мають американське громадянство та законне право брати участь у голосуванні.

Подібна ситуація раніше виникла в Неваді. Там федеральна адміністрація заявляла про понад 100 осіб, яких після перевірки визначила як негромадян США.

Проте влада штату встановила, що ці люди насправді є американськими громадянами. Таким чином, результати перевірки спростували звинувачення адміністрації стосовно зазначених виборців.

Окремим питанням судової суперечки стали конституційні повноваження президента США. Організація виборів належить до компетенції штатів, а Конституція також передбачає відповідні повноваження Конгресу. Президент не має самостійних конституційних повноважень керувати проведенням виборів.

Після розгляду справи в нижчих судових інстанціях адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США, однак той відхилив її клопотання. 

Як зазначає Reuters, Верховний суд США часто ухвалював рішення на користь Дональда Трампа. Водночас у справах, пов'язаних із доступом до голосування, судді в окремих випадках відхиляли вимоги його адміністрації.

Відмова Верховного суду розглядати справу стала ще одним таким випадком. Адміністрації президента не вдалося домогтися перегляду судових рішень у суперечці навколо виборчих списків Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу може стати «містером вето» та блокувати законопроєкти політичних опонентів. Американський лідер припустив, що після кількох місяців протистояння демократи будуть змушені шукати домовленостей із Білим домом.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США

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