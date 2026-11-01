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Лора Лумер розкрила причину різкої критики Трампа на адресу Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Лора Лумер розкрила причину різкої критики Трампа на адресу Зеленського
На думку Лумер, Зеленському необхідно стримувати емоції під час спілкування з Трампом
фото: Getty Images

Трампа розлютила критика Зеленського після дизельної угоди з РФ

Різкі висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського можуть бути реакцією на критику дизельної угоди з боку українського лідера. Про це заявила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв'ю «РБК-Україна», повідомляє «Главком».

Як пояснила Лумер, вона не хоче говорити за президента США.

Попри це, інфлюенсерка нагадала нещодавній допис Трампа у соцмережах про те, що з російським диктатором Володимиром Путіним, мовляв, легше вести переговори, ніж із Зеленським.

На переконання Лумер, така заява не з'явилася б на сторінці президента США, якби український лідер не вийшов у медіапростір і не розкритикував президента Трампа після дизельної угоди з РФ.

«Зеленський, імовірно, міг би впоратися з цим краще, залишивши ці почуття при собі або провівши приватну розмову з президентом Трампом, оскільки нікому не сподобається зазнавати нападок у ліберальних ЗМІ... Це те, про що йому слід пам'ятати», – порадила Лумер.

Нагадаємо, американська ультраправа активістка Лора Лумер заявила, що досвід її взаємодії з українською владою відрізняється від того, чого вона очікує від Росії. Попри критику на адресу України, Володимир Зеленський запросив її на інтерв'ю. Водночас Лумер переконана, що за критику російської влади могла б опинитися за ґратами. 

До України влітку з візитом прибула американська ультраправа блогерка та активістка Лора Лумер, яку вважають близькою до оточення президента США Дональда Трампа. Американка опублікувала відео, на якому зафіксовано її прибуття до України залізничним транспортом. Свій візит активістка пояснила бажанням особисто оцінити ситуацію в країні та перевірити твердження, які поширюються в американському інформаційному просторі.

У п'ятницю, 24 липня, з Лорою Лумер поспілкувався президент України Володимир Зеленський. Він говорив про співпрацю з США та стосунки з американським колегою Дональдом Трампом, розвиток українських технологій, а також про геополітичні ризики і загрозу відновлення СРСР.

Лора Лумер після візиту до України заявила, що кардинально змінила свої погляди на російсько-українську війну. Вона розповіла, що усвідомила вплив російської пропаганди на власну позицію, закликала підтримувати Україну та зробила резонансну заяву про президента РФ Володимира Путіна.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент переговори Дональд Трамп

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