Стало відомо, коли відбудуться переговори Блінкена і Лаврова

Нуланд зазначила, що Росія перемістила до кордонів України більше сил

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть провести переговори на цій неділі. Про це CBS news розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Вашингтон побачив, що Росія «зацікавлена у контактах» за дипломатичними пропозиціями США.

«Госсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров, швидше за все, зустрінуться на цій неділі», – зазначила Нуланд.

США не вірять, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну, проте потрібно готуватися до всіх варіантів розвитку подій, сказала вона.

Також Нуланд зазначила, що Росія перемістила до кордонів України більше сил з тих пір, як США закликали її до деескалації.

Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.

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