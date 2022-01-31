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    Думки вголос

    Російська пропаганда у США працює на повну потужність

    • Остап Яриш

      український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

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    Прості американці не завжди хочуть розбиратися у достовірності отриманної інформації - Російська пропаганда у США працює на повну потужність
    Прості американці не завжди хочуть розбиратися у достовірності отриманної інформації
    фото з відкритих джерел

    Про Україну на американському телебаченні зараз говорять часто і доволі різні речі

    Днями конгресмен з Нью-Джерсі Том Маліновскі написав, що в його офіс телефонують занепокоєні виборці, які дивляться програми Такера Карлсона. Вони засмучені тим, що Конгрес «не стає на бік Росії» і хочуть, аби Маліновскі підтримав «резонну позицію» РФ у конфлікті проти України.

    Такер Карлсон – чи не найпопулярніший консервативний телеведучий у США, який має своє шоу на FOX News. Він був одним із найбільш виражених прибічників Трампа в американському медіапросторі й користується великим авторитетом серед прихильників колишнього президента. Його програми збирають біля екранів понад 3,2 млн американців. Це справді багато.

    Про Україну на американському телебаченні зараз говорять часто, і Такер Карлсон не виняток. Але в нього своє бачення ситуації. Далі наведу декілька прямих цитат із його ефірів

    «Уряд якогось місця, яке зветься Україною, вимагає, щоб ми воювали з російською армією від їхнього імені. Ок, можна зрозуміти, чому вони цього хочуть. Це набагато легше, ніж воювати самим. Питання ось в чому: ми – Сполучені Штати, то чого ми їх слухаємося?»

    «Чому бути на боці Росії – нелояльно, а на боці України – лояльно?»

    «США підштовхують Україну до приєднання до НАТО. Уявіть, якби Мексика опинилась під прямим військовим контролем Китаю. Ми б розглядали це як загрозу. Ясна річ! Так само Росія бачить контроль НАТО над Україною, і чого б вони бачили це по-іншому?»

    «Україна доволі маленька країна, справді. Це в східній Європі. 5000 миль від Вашингтона. Розмір її населення приблизно такий же, як в штаті Каліфорнія. Так надзвичайно важливо? Насправді ні».

    Загалом у ефірах Такера Карлсона постійно лунають меседжі «Україна неважлива для США», «Україна тоне в корупції», «Чому ми маємо сваритись з Росією через Україну», «Вимоги Росії мають сенс», «Путін просто хоче безпеки на своєму західному кордоні» і тд і тп.

    До речі, це не вперше Карлсон говорить щось подібне – в 2019 році він у своєму шоу сказав, цитую: «Чому мене має хвилювати конфлікт між Україною і Росією? І чому б мені не підтримувати Росію? Що я, між іншим, і роблю».

    Такі заяви від одного з найпопулярніших консервативних телеведучих США одразу потрапляють в ефіри російських пропагандистських каналів. Їх там смакують з особливим задоволенням – мовляв, дивіться, як підтримують Росію американські медіа

    І насправді не Такером Карлсоном єдиним – такі самі наративи зараз часто лунають на платформах ще двох консервативних каналів, популярних серед прибічників Трампа, – Newsmax і One America News.

    Словом, якщо ви цікавились, чи поширюються російські пропагандистські меседжі в США, то ось. На щастя для України, Карлсона і компанію хоч і дивляться багато американців, до нього в цій адміністрації та більшість у Конгресі особливо не прислухаються – принаймні там, де йдеться про Україну.

    І я зараз не лише про конгресмена Тома Маліновскі, а й про інших основних фігур, від яких залежить підтримка США – як серед демократів, так і республіканців. Ну і експерти з України, слово яких має вагу у Вашингтоні, здебільшого єдині в своїй позиції щодо підтримки Києва.

    Але теза «Путін просто хоче безпеки на своєму західному кордоні», схоже, таки відкладеться в головах когось із тих 3,2 мільйонів американських телеглядачів.

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    Джерело: блог Остапа Яриша

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    Теги: телебачення США пропаганда журналіст
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    Російська пропаганда у США працює на повну потужність