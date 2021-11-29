Сама пресконференція президента Зеленського і є державним переворотом

«Хай краще мовчить, тоді не так страшно»

Висновки від віщання Президента

1. Сам марафон і є державним переворотом. Той, хто порадив і готував президента до зустрічі зі ЗМІ – ініціатори цього перевороту. Або ідіот..

2. Формат 5-годинного марафону – провальний. На проблемні питання відповідають чітко і коротко. А не несуть нісенітниці аж 5 годин…

3. Food market став своєрідним символом. Базар був, а от їжі для розуму – ні.

4. Жодної чіткої відповіді протягом 5 годин не прозвучало (крім того, що не звільнить Єрмака). Більше того, запитань до президента стало більше. Це була якась дивна мовна колаборація: російсько-українська.

5. Я сьогодні зрозуміла, що в «кварталі» читають тільки Інтернет, як колись в інтерв’ю сказав Кошовий. Людина, яка читає, може висловити свою думку. Хоч одну… за 5 годин…

6. Нема поваги до інституту президентства.

7. Президент не володіє обличчям… президента… Нервує, кидається на журналістів. Вираз спантеличеного коміка так і залишився… Гримаси яскраво демонструють ставлення Зеленського до питань. Що було феєрично для актора, дуже погано для президента.

8. Тональність зустрічі зі ЗМІ нагадує розмови напів п’яної невихованої людини.

9. В оточенні президента Зеленського нема фахівців.

10. Президент Зеленський абсолютно не розуміє, що таке державна таємниця…

P.S. Нема в нас розвідки, і авіації … , а є президент – комік, бутерброди, кіно, назву якого не знає найголовніший.

P.P.S. Ну, хоч велику ялинку прикрасили … за 5 годин.

Джерело: блог Тетяни Мокріді

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.