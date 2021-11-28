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    Думки вголос

    Зеленський помстився журналісту за свою ганебну пресконференцію

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Інтереси Зеленского повністю збіглися з інтересами Портнова та Татарова - Зеленський помстився журналісту за свою ганебну пресконференцію
    Інтереси Зеленского повністю збіглися з інтересами Портнова та Татарова
    фото: president.gov.ua

    На Майдані вісім років тому не було Зеленського та Єрмака

    Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав.

    На думку президента саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Як привід – постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав що це було давно. А все тому, що я задав питання чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка – і усі почули, що російський агент Руслан Демченко – корисний керівник, хоч і очолює усі розвід служби України всупереч закону про люстрацію.

    Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це «позитивні блогери» мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як пореченков стріляю – тобто прирівняли російського терориста до громадянина України.

    А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи. ДБР контролює у Зеленского один з керівників знищення протестів на Майдані – Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака. На восьму річницю розгону Майдану 29 листопада 2013-го Татаров та Єрмак зробили блискучий подарунок російській пропаганді – намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня. Інтереси Зеленского в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні.

    Думаю, що тепер координація дій офіса президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною. Я не збираюсь кудись їхати з країни, я залишусь тут я вийшов на Майдан вісім років тому. Там не було Зеленського, не було Єрмака, а Татаров та Портнов там був одними з координаторів. Шо ж, ті, хто мене замовив тепер відомі для всіх. Тепер російський вплив в Україні кожен громадянин наочно побачить. Все що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського – чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи якими офіс намагається мене закрити – це системна брехня і сплановані дії російської агентури в офісі президента в інтересах нашого ворога.

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    Теги: ЗМІ Донбас Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань Андрій Єрмак Офіс президента Олег Татаров
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    Зеленський помстився журналісту за свою ганебну пресконференцію