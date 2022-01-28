«Омікрон» активніше вражає дітей та підлітків

Кількість інфікованих на Covid-19 рекордна, але рівень летальності порівняно невеликий

В Україні за добу інфікувались понад 34 тис осіб – найбільша кількість з початку пандемії. У деяких регіонах зайняті майже всі ліжка у дитячих відділеннях!

На даний час два регіони (Івано-Франківська та Рівненська області) перебувають у «червоній» зоні карантину, 15 – у «помаранчевій». За рівнем госпіталізації найбільші показники у Вінницькій та Чернівецькій областях. За показником зайнятості місць у лікарнях попереду Івано-Франківська (60%), Чернівецька (51%), Тернопільська (47%) та Закарпатська (43%) області. Але загалом по країні у медзакладах, де лікують хворих на Covid-19, вільні 70% місць.

«Омікрон», на відміну від попередніх штамів, активніше вражає дітей та підлітків. Тому найбільше непокоїть показник зайнятості ліжок, які відведені для лікування Covid-19 у дітей: у Дніпропетровській області зайнято 93%, у Львівській – 80%, у Вінницькій – 79%. Мабуть, вже потрібно запланувати розгортання додаткових місць у лікарнях цих регіонів.

Хоча загальна кількість інфікованих на Covid-19 рекордна, але рівень госпіталізації та летальності порівняно невеликий. Ситуація контрольована. Урядовці запевнили нас, що медична інфраструктура готова до нової хвилі коронавірусної хвороби. Враховуючи досвід попередньої хвилі, МОЗ домовився з виробниками кисню про можливе збільшення поставок. Але, за попередніми даними, пацієнти з «Омікроном» на 30-40% менше потребують кисневої терапії та реанімаційного супроводу.

В будь-якому разі до піку цієї хвилі ще далеко – за розрахунками РНБО він прийдеться на 20-25 лютого. МОЗ прогнозує вже наступного тижня кількість виявлених нових хворих за добу може скласти до 60 тис осіб. А за лютий новим штамом «Омікрон» можуть перехворіти близько 1 млн українців. Спад захворюваності, швидше за все, побачимо у другій половині березня.

За даними МОЗ, в Україні 20% хворих на коронавірус інфіковані штамом «Омікрон». Але досвід інших країн свідчить, що він розповсюджується значно швидше за «Дельту». Ймовірно, частина українців не роблять тести через те, що «омікрон» за симптомами схожий на застуду. Тому дуже вірогідно, що реальна кількість хворих на цей штам значно більша.

Вчора МОН рекомендував перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. З огляду на кількість хворих дітей це абсолютно виправданий крок. Сьогодні краще перейти на навчання чи роботу з дому, щоб зменшити кількість контактів та скупчення людей.

Джерело: блог Михайла Радуцького

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