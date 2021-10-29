Михайло Радуцький

ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
Дмитро Ярош
Народний депутат 8 скликання
Михайло Гончар
Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»
Вахтанг Кіпіані
Журналіст
Кирило Сазонов
Політичний оглядач
Марина Фарба
Мешканка Луганська
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Є
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І
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А
- Андрей Ермолаев
- Альона Гетьманчук
- Андрій Магера
- Андрій Вієвський
- Андрій Пишний
- Андрей Клюев
- Арсеній Яценюк
- Александра Кужель
- Андрій Бондар
- Адам Михник
- Аудронюс Ажубалис
- Анатолій Зленко
- Анатолій Гриценко
- Андрей Дудченко
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- Александр Охрименко
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Б
- Богдан Соколовский
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В
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- Василь Горбаль
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Г
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- ГЛАВКОМ
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- Ганна Маляр
Д
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- Дмитрий Марунич
- Джон Теффт
- Дмитро Понамарчук
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- Дмитро Видрін
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- Дмитрий Колос
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- Дмитро Ливтвин
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- Денис Сенектутов
- Денис Шмигаль
- Денис Малюська
Е
- Евгения Тимошенко
- Енн Епплбаум
- Евгений Царьков
- Ерік Найман
- Елена Привен
- Елена Деревянко
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- Евгения Кульгина
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- Евгений Кузьмин
- Елизавета Александрова-Зорина
- Евгений Валентинов
- Елена Шкарпова
- Евгений Просветов
- Ескєндер Абджєллю
- Ендрю Вробель
- Емманюель Макрон
З
И
- Ирена Кильчицкая
- Игорь Воронцов
- Ирина Бережная
- Илья Мильштейн
- Илья Левитас
- Игорь Смешко
- Игорь Свинаренко
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- Игорь Кобзар
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- Игорь Семенов
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- Игорь Будыкин
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К
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- Катерина Пешко
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- Костянтин Усов
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- Костянтин Боровой
- Константин Мерзликин
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- Катерина Мола
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- Кадо Корнет
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Л
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- Леся Приморская
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М
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- Михаил Притула
- Михаил Прохоров
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- Микола Хавронюк
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- Марія Золкіна
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- Мирослава Барчук
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- Максим Васильєв
- Максим Карижський
- Максим Білявський
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- Михайло Федоров
- Михайло Маслій
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Н
- Нико Ланге
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- Наталия Королевская
- Наталья Витренко
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- Николай Воробьев
- Наталія Іщенко
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- Наталя Лігачова
- Николай Фоменко
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- Николай Троицкий
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- Николай Дзись-Войнаровский
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- Надежда Крымская
- Наталка Прудка
- Николай Скорик
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- Наталія Корчак
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- Ніна Южаніна
- Надія Савченко
- Наталка Іздебска
- Наталія Панченко
- Наталія Соколенко
- Надія Деєва
- Нодар Харшиладзе
- Ніна Кур'ята
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- Надія Романенко
- Наталя Дригваль
- Наталія Антонюк
- Наталія Ємченко
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О
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- Отар Довженко
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- Оксана Пилявец
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Михайло РадуцькийП'ятниця, 29 жовтня 2021 року
Михайло Радуцький
Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я
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