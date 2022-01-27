Коронавірус звалив дворазового олімпійського чемпіона перед Іграми в Пекіні

Крюгер не зможе взяти участь у зимовій Олімпіаді і захистити титул в скіатлоні

Один з найтитулованіших норвезьких лижників Сімен Хегстад Крюгер не зможе вчасно прибути на Олімпіаду в Пекіні. У спортсмена діагностовано захворювання на коронавірус.

«Для тих, хто є далеким від спорту, це може здатися дивним. Але це дуже сумно. Для тих, хто живе цим, коли відбуваються подібні речі, спорт позбавляється радості. Нечасто побачиш дорослих чоловіків, що плачуть через друга. Це те, до чого багато хто ставиться серйозно.

Я трохи поговорив із Крюгером. Ні він, ні я нічого не могли вигадати. Це сумно. Ми сидимо у готельному номері 22 години на добу. Лежимо на самоті і схрещуємо пальці, щоб не отримати позитивного результату. Радість пішла. Це просто жахливо», – наводить слова тренера збірної Норвегії Носума NRK.

Крюгер в кращому випадку зможе поїхати до Китаю не раніше ніж через 15 днів. Це означає, що він не зможе захистити титул у скіатлоні, з якого 6 лютого розпочинається програма лижних змагань на Олімпіаді.