Резніков хворів на коронавірус в листопаді 2020 року

Міністр оборони України Олексій Резніков знову захворів на коронавірус. Про це Резніков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Резніков зазначив, що продовжує працювати, але на самоізоляції.

«Доповнив статистику. Станом на ранок 8 лютого в Києві зафіксовано 2 862 нових випадки коронавірусу за добу. Я теж потрапив сюди. Відчуваю себе добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю», – повідомив Резніков.

Зазначимо, до цього Резніков хворів на коронавірус в листопаді 2020 року.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні у середині лютого штам коронавірусу «Омікрон» витіснить варіант «Дельта».

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму «Омікрон». У МОЗ порахували смертність від цього різновиду коронавірусу.

Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.