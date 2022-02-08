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    Резніков знову захворів на коронавірус

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    Міністр оборони Резніков знову захворів на коронавірус - Резніков знову захворів на коронавірус
    Міністр оборони Резніков знову захворів на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    Резніков хворів на коронавірус в листопаді 2020 року

    Міністр оборони України Олексій Резніков знову захворів на коронавірус. Про це Резніков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    Резніков зазначив, що продовжує працювати, але на самоізоляції.

    «Доповнив статистику. Станом на ранок 8 лютого в Києві зафіксовано 2 862 нових випадки коронавірусу за добу. Я теж потрапив сюди. Відчуваю себе добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю», – повідомив Резніков.

    Зазначимо, до цього Резніков хворів на коронавірус в листопаді 2020 року.

    Раніше головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні у середині лютого штам коронавірусу «Омікрон» витіснить варіант «Дельта».

    Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму «Омікрон». У МОЗ порахували смертність від цього різновиду коронавірусу.

    Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

    Теги: Олексій Резніков коронавірус Ігор Кузін
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    Резніков знову захворів на коронавірус