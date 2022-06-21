Філарет просить Епіфанія, Онуфрія та Зеленського зустрітися заради великого діла

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет вважає злочином подальше розділення українського православ’я на три гілки

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся президента України Володимира Зеленського з закликом ініціювати об’єднавчі процеси в українському православ’ї. Відповідне звернення оприлюднила пресслужба Філарета.

Філарет нагадав, що сьогодні православна церква в Україні розділена на три гілки – Українську православну церкву Московського патріархату, Православну церкву України під опікою Константинопольського патріарха та Українську Православну церкву Київського патріархату. Він наголосив, що вважає подальше роз’єднання української православної церкви «злочином перед українським народом».

«Церква – це велика консолідуюча духовна сила, яка здатна надихати та підтримувати народ у боротьбі за свою свободу. Але вона може виконувати свою пастирську місію ефективно лише коли буде єдиною», – наголосив він.

Патріарх також нагадав, що 2 червня він звернувся з ініціативою скликання Всеукраїнського помісного православного собору, в роботі якого взяли б участь представники всіх трьох гілок українського православ’я. При цьому він запропонував, аби цей собор прийняв рішення про об’єднання в єдину помісну апостольську Українську православну церкву з патріаршим управлінням і проголосив повну автокефалію.

Філарет закликав Зеленського ініціювати з боку держави об’єднавчі процеси православних церков України.

«Прошу вас ініціювати з боку Української держави об’єднавчі процеси в українському православ’ї та підтримати проведення Всеукраїнського помісного православного собору, який би привів усіх православних християн нашої країни до єдності та повної незалежності від інших релігійних центрів – проголосив би автокефалію Української православної церкви з патріаршим статусом.

Традиційно держава завжди впливала на розвиток православної церкви, визначала її зовнішній статус. Зокрема, в історії України саме святий рівноапостольний князь Володимир Великий запровадив християнство на Русі, а пізніше гетьман України Петро Сагайдачний розв’язав проблему ієрархії в нашій Церкві. Можливо, сам Господь відкриває вам можливість здійснити велику історичну місію – допомогти об’єднати все тисячолітнє українське православ’я в єдину помісну українську церкву», – йдеться у зверненні.

Як найперший крок у об’єднанні церков Філарет запропонував зустрітися з главами трьох українських православних церков для обговорення питання, а після утворення спільного організаційного комітету для підготовки Всеукраїнського православного помісного собору делегувати для роботи в ньому своїх представників. Патріарх наголосив, що готовий зустрітися у будь-який зручний для президента час.

Пресслужба Філарета також оприлюднила звернення до предстоятеля Української православної церкви (УПЦ МП) митрополита Онуфрія та предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, у яких той пропонує провести переговори щодо об’єднання.

«Заради єдності прошу всіх відкинути гординю, амбіції, забути образи, усвідомити високу відповідальність перед Богом і Україною», – йдеться у зверненнях.

Філарет закликав патріархів «до братського діалогу в дусі Христової любові для досягнення духовної єдності».

«Прошу також визначити представників для роботи в спільній комісії, яка б обговорила питання підготовки до проведення Всеукраїнського православного помісного собору», – зазначив Філарет.

Нагадаємо, раніше патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет ініціював скликання Всеукраїнського помісного православного собору, в роботі якого взяли б участь представники всіх трьох гілок українського православ’я. На думку Філарета, нинішнє роз’єднання є наслідком не тільки історичних обставин, але й роботи ворогів України, які зацікавлені, щоб в Україні не було єдиної потужної духовної сили, здатної консолідувати суспільство.

Собор УПЦ МП 27 травня висловив незгоду з позицією патріарха московського Кирила щодо війни в Україні та ухвалив необхідні рішення та зміни до Статуту УПЦ, що свідчать про повну незалежність церкви.

Водночас в ухвалі Собору наголошується, що для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно «припинити захоплення храмів та примусові переклади парафій УПЦ, усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у Статуті ПЦУ, є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам та можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління УПЦ, а також вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для УПЦ, як і для більшості помісних православних церков, цілком очевидно, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадковості її єпископів.

Учасники Собору також звернулися до влади України та Росії з проханням продовжувати переговорний процес та пошук «сильного та розумного слова, яке змогло б зупинити кровопролиття».

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