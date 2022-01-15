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    Думки вголос

    Відбувається явна активізація кіберфронту

    • Михайло Федоров

      віцепрем’єр-міністр України, міністр цифрової трансформації

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    Хакери змусили понервувати багатьох українців - Відбувається явна активізація кіберфронту
    Хакери змусили понервувати багатьох українців
    фото з відкритих джерел

    Байдена поінформовано про кібератаки в Україні

    День був непростий.

    Хакери атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню, але їх контент не змінено, витоку персональних даних також не було, і не могло бути, це не реєстри. Більшість сайтів вже відновлено і вже працюють стабільно.

    На вимогу СБУ та Держспецзв'язку портал «Дія» було відключено, щоб локалізувати радіус удару. Застосунок «Дія» працював і працює стабільно.

    Причини. Ланцюг кібератак та отримання доступу до адмінправ компанії, яка адмініструє атаковані сайти. СБУ займається цим питанням.

    Верховний Представник ЄС із закордонних справ Боррель зазначив: «ЄС перебуває в контакті з Україною, яка «дуже швидко відреагувала» на атаку».

    Рада національної безпеки США заявила, що про кібератаки в Україні поінформовано Байдена.

    Дякуємо всім службам, правоохоронним органам, партнерам.

    Це явна активізація кіберфронту, і наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напрямі побудови системи кібербезпеки.

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    Джерело: блог Михайла Федорова

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    Теги: Росія СБУ кібератака кібербезпека хакер
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    Відбувається явна активізація кіберфронту