Відбувається явна активізація кіберфронту
Байдена поінформовано про кібератаки в Україні
День був непростий.
Хакери атакували 70 сайтів державних органів, 10 з яких піддалися вторгненню, але їх контент не змінено, витоку персональних даних також не було, і не могло бути, це не реєстри. Більшість сайтів вже відновлено і вже працюють стабільно.
На вимогу СБУ та Держспецзв'язку портал «Дія» було відключено, щоб локалізувати радіус удару. Застосунок «Дія» працював і працює стабільно.
Причини. Ланцюг кібератак та отримання доступу до адмінправ компанії, яка адмініструє атаковані сайти. СБУ займається цим питанням.
Верховний Представник ЄС із закордонних справ Боррель зазначив: «ЄС перебуває в контакті з Україною, яка «дуже швидко відреагувала» на атаку».
Рада національної безпеки США заявила, що про кібератаки в Україні поінформовано Байдена.
Дякуємо всім службам, правоохоронним органам, партнерам.
Це явна активізація кіберфронту, і наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напрямі побудови системи кібербезпеки.
- Хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств
- Хакери атакували сайт Нацбанку
- Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву через кібератаку
- За кібератакою проти України стоїть Росія
- Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних не сталося
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки
- В Україні планують запровадити онлайн-голосування
Джерело: блог Михайла Федорова