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    Думки вголос

    Як молодих хакерів «перевиховати в IT»

    • Михайло Федоров

      віцепрем’єр-міністр України, міністр цифрової трансформації

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    Щодо покарання, то хлопець його понесе. Яке саме&nbsp;&ndash; вирішить суд - Як молодих хакерів «перевиховати в IT»
    Щодо покарання, то хлопець його понесе. Яке саме  вирішить суд
    фото: Михайло Федоров/Facebook

    У людей сформувався образ, що шахраї в інтернеті – це анархісти, які хочуть занурити світ у неконтрольований хаос

    Після поста про молодого хлопця, який створив фейкову копію Дії, зі мною зв'язалися представники МВС і вирішили організувати нам спільну зустріч. Їм сподобалася моя ідея: направити вміння хлопця в потрібне русло і «перевиховати в IT».

    У людей сформувався образ, що хакери, шахраї в інтернеті – це анархісти в масці Гая Фокса, які хочуть повалити якийсь світовий уряд і занурити світ у неконтрольований хаос.

    Хлопець виявився трохи сором'язливим, але дуже розумним, начитаним. Уже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати й сам збирає весь дизайн у Figma. Тому ми вирішили дати йому шанс виправитися. Призначимо у Мінцифрі куратора, який контролюватиме роботу.

    Одним з його перших завдань буде розробити дизайн для соціальних реклам – на підтримку вакцинації та проти вживання алкоголю неповнолітніми. Нагадаю, що у рекламі фейку він вказував, що застосунок допоможе неповнолітнім без перешкод купувати алкоголь.

    Хлопець самостійно розробив застосунок зі схожим на Дію дизайном. У ньому можна було створити будь-який документ – від паспорта до сертифікату про вакцинацію від COVID-19. Цей застосунок не мав нічого спільного із Дією. У розробки не було доступу до жодного з держреєстрів, а під час першої ж його перевірки можна було викрити підробку.

    Щодо покарання, то хлопець його понесе. Яке саме – вирішить суд. Будемо створювати різні проєкти для самореалізації молоді. Одне прошу: не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей спосіб «працевлаштування» в Мінцифру більше не працює.

    Джерело: блог Михайла Федорова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: алкоголь вакцинація злочин Міністерство цифрової трансформації України
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    Як молодих хакерів «перевиховати в IT»