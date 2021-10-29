Як молодих хакерів «перевиховати в IT»

У людей сформувався образ, що шахраї в інтернеті – це анархісти, які хочуть занурити світ у неконтрольований хаос

Після поста про молодого хлопця, який створив фейкову копію Дії, зі мною зв'язалися представники МВС і вирішили організувати нам спільну зустріч. Їм сподобалася моя ідея: направити вміння хлопця в потрібне русло і «перевиховати в IT».

У людей сформувався образ, що хакери, шахраї в інтернеті – це анархісти в масці Гая Фокса, які хочуть повалити якийсь світовий уряд і занурити світ у неконтрольований хаос.

Хлопець виявився трохи сором'язливим, але дуже розумним, начитаним. Уже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати й сам збирає весь дизайн у Figma. Тому ми вирішили дати йому шанс виправитися. Призначимо у Мінцифрі куратора, який контролюватиме роботу.

Одним з його перших завдань буде розробити дизайн для соціальних реклам – на підтримку вакцинації та проти вживання алкоголю неповнолітніми. Нагадаю, що у рекламі фейку він вказував, що застосунок допоможе неповнолітнім без перешкод купувати алкоголь.

Хлопець самостійно розробив застосунок зі схожим на Дію дизайном. У ньому можна було створити будь-який документ – від паспорта до сертифікату про вакцинацію від COVID-19. Цей застосунок не мав нічого спільного із Дією. У розробки не було доступу до жодного з держреєстрів, а під час першої ж його перевірки можна було викрити підробку.

Щодо покарання, то хлопець його понесе. Яке саме – вирішить суд. Будемо створювати різні проєкти для самореалізації молоді. Одне прошу: не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей спосіб «працевлаштування» в Мінцифру більше не працює.

Джерело: блог Михайла Федорова

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