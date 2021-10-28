Українські телеканали перевірять на фейки про Covid-19

Ще 27 квітня на каналі «1+1» вийшов сюжет про «15 таємних американських біолабораторій в Україні»

Нацрада закликає мовників ретельніше ставитись до інформації про пандемію

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розпочинає моніторинг медіа на предмет поширення дезінформації про коронавірус.

«Ситуація, яку спостерігає Національна рада із поширенням в медіа фейкової інформації про Covid-19, змусила регуляторний орган запровадити спеціальний моніторинг. Він відстежуватиме появу в ЗМІ таких небезпечних повідомлень», – повідомив регулятор.

Як зазначили в Нацраді, вже запроваджено аналогічний моніторинг телерадіопрограм щодо поширення дезінформації про карантинні заходи. Поширення інформації, яка може погіршити епідеміологічну ситуацію, тягне за собою санкції щодо ліцензіатів.

Санкції до телеканалів дозволено застосовувати на підставі закону «Про телебачення та радіомовлення», який забороняє телерадіоорганізаціям зловживати свободою своєї діяльності та зобов'язує ЗМІ поширювати об’єктивну інформацію.

«Ми звертаємося до ліцензіатів з наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію», – заявив член Національної ради Максим Онопрієнко.

Фейкову інформацію про коронавірус можна почути і прочитати з ріних джерел. МОЗ спростував головні фейки про covid-вакцинацію, зокрема, що стосується чуток про зміну ДНК та безпліддя.

В Україні почастішали випадки, коли людина користується справжнім сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу, але щеплення насправді не було. У Мінцифри повідомили, що згодом «липові» covid-сертифікати відбиратимуть, а лікарів-фальсифікаторів покарають. Нагадаємо, на Закарпатті замість щеплення медики зливали вакцини в каналізацію.

Тим часом у МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

А ось розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у міністерство.

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

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