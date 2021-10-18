Вітренко назвав категорії споживачів, які можуть розраховувати на дешевий газ

Очільник «Нафтогазу» розповів, які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії

Промисловим споживачам «Нафтогаз» готовий продавати блакитне паливо за ринковими цінами

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії.

«Нафтогаз України», як національна компанія, забезпечить достатній ресурс газу для таких категорій споживачів, як населення, як безпосередньо, так і через теплокомуненерго, для бюджетних організацій, для комунальних організацій, релігійних установ. Тобто там, де зараз ми бачимо певні кризові явища, коли деякі ненадійні приватні постачальники підводять своїх клієнтів», – цитує Вітренка «Уніан».

Щодо промислових споживачів, як сказав глава «Нафтогазу», все залежатиме від попиту з їхнього боку.

«Якщо попит з боку промисловості за ринковою ціною, то «Нафтогаз», як постачальник «останньої надії», забезпечить всі необхідні обсяги», – резюмував Вітренко.

До слова, «Газпром» відмовився постачати більше газу через Україну. Ціни у Європі поповзли вгору.

Також Мер Івано-Франківська терміново звернувся до Зеленського: ситуація з газом катастрофічна.

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Зазначимо, що наразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

До слова, у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.