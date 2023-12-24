Головна Думки вголос Наталія Антонюк
search button user button menu button
Наталія Антонюк Шеф-редакторка стрічки новин «Главкома»

Арестович вважає Путіна братом

glavcom.ua
Арестович хоче, щоб Путін зробив його президентом?
зображення: Інформатор

Арестович поставив на програш України

Послухала я етер Арестовича. Що сказати?

Насамперед його головна думка: Україна не переможе, а Путін молодець, бо на своїй пресконференції виступив на фоні українського прапора та назвав українців «братами», мовляв, хоче миритися та домовлятися.

Арестович безперестанку повторює, що Україна не має жодної національної ідеї. Його аж підкидає від поширення української мови та любові українців до своєї культури. За його словами, ми не повинні ненавидіти ворога, до нього треба ставитися з повагою.

Дивовижно: проте Арестович глибоко переконаний, що в росіян є національна ідея, на відміну від нас. Вони воюють за свою велич))) Російську армію він всіляко нахвалює.

Арестович каже, українці не хочуть йти в ЗСУ, бо немає ради чого...

Арестович поставив на програш України. Чого ж сам він хоче??? Щоб Путін зробив його президентом? Ймовірно.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда війна путін Олексій Арестович

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач Збройних сил України привітав українських воїнів з їх святом
День ЗСУ. Україна не здається – завдяки вам
6 грудня, 10:23
Нам треба перемагати у цій війні, інакше у нас не буде майбунього
Майбутнє України. Є погані та хороші новини
25 листопада, 16:01
Нарочитість, з якою Путін намагається показати свою пацанську крутість, видає його глибокі комплекси
Пацанський міф Путіна
10 грудня, 12:12
На жодні реальні переговори Путін не піде доти, доки не вважатиме свою позицію домінуючою
Путін готовий був закінчити війну? Чому це маячня
25 листопада, 14:45
Дуже важливо, щоб із книгою Олександра Шульгина ознайомилося якомога більше читачів
Україна проти Москви: до дня дипломатичної служби
22 грудня, 18:44
Більшість фірм не змогли швидко наростити потужності з виробництва зброї
Світові виробники зброї не встигають за попитом – SIPRI
4 грудня, 07:29
До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи
Масована нічна атака на Україну: сили ППО працювали в дев’ятьох областях
4 грудня, 07:38
Можуть бути проведені стратегічні наступальні операції взимку-навесні наступного року
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
9 грудня, 15:15
Наслідки ворожої атаки в Солом’янському районі столиці
Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці
22 грудня, 09:08

Наталія Антонюк

Арестович вважає Путіна братом
Арестович вважає Путіна братом
860 грн на дитину, або Чому українці не поспішають народжувати
860 грн на дитину, або Чому українці не поспішають народжувати
Полюбила ухилянта чи Кого обирають жінки
Полюбила ухилянта чи Кого обирають жінки
Забулося, що війна? Чому у Києві так багато російської мови?
Забулося, що війна? Чому у Києві так багато російської мови?
Туалет, село та війна, або Чому росіяни вже мертві
Туалет, село та війна, або Чому росіяни вже мертві
Блекаут, сусіди та чай
Блекаут, сусіди та чай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
У Львові притягнули до відповідальності пенсіонерку, яка зламала собі щелепу в тролейбусі
15K
Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії: влада розглядає три варіанти
8779
Розмова з київським таксистом, або Як нам далі воювати?
7975
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
7914
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
6063
Хто такий Печій і чому про нього тепер говорять

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua