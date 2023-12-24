Арестович вважає Путіна братом

Арестович поставив на програш України

Послухала я етер Арестовича. Що сказати?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насамперед його головна думка: Україна не переможе, а Путін молодець, бо на своїй пресконференції виступив на фоні українського прапора та назвав українців «братами», мовляв, хоче миритися та домовлятися.

Арестович безперестанку повторює, що Україна не має жодної національної ідеї. Його аж підкидає від поширення української мови та любові українців до своєї культури. За його словами, ми не повинні ненавидіти ворога, до нього треба ставитися з повагою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дивовижно: проте Арестович глибоко переконаний, що в росіян є національна ідея, на відміну від нас. Вони воюють за свою велич))) Російську армію він всіляко нахвалює.

Арестович каже, українці не хочуть йти в ЗСУ, бо немає ради чого...

Арестович поставив на програш України. Чого ж сам він хоче??? Щоб Путін зробив його президентом? Ймовірно.