Як любов до Давньої Греції може посилити вплив Росії на Балканах

Македонія: заборона на назву

Яскравою ілюстрацією схильності Південно-Східної Європи (або Балкан, як кому подобається) до конфліктів на будь-якому ґрунті, є міжнародна суперечка через назву колишньої югославської республіки Македонія. До розпаду Югославії на початку 1990-х років, Македонія мала назву «Соціалістична республіка Македонія», але після отримання

Наталія Іщенко Заступник директора Інституту світової політики

Наталія Іщенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятник Олександру Македонському в Скоп'є

Македонія: заборона на назву

Яскравою ілюстрацією схильності Південно-Східної Європи (або Балкан, як кому подобається) до конфліктів на будь-якому ґрунті, є міжнародна суперечка через назву колишньої югославської республіки Македонія.

До розпаду Югославії на початку 1990-х років, Македонія мала назву «Соціалістична республіка Македонія», але після отримання незалежності в назві залишилося лише одне слово: «Македонія». Сусідня Греція тоді відразу заявила, що ця назва належить одній з її північних грецьких провінцій і, відтак, сусіди її просто вкрали.

Офіційною назвою Македонії стала «Колишня Югославська республіка Македонія», і почалася суперечка, що триває і досі. Всі ці роки греки блокують початок переговорів країни про вступ до НАТО та Європейського Союзу через її назву. А македонці тим часом поступово почали прибирати на себе не тільки назву «Македонія», але робити своїм національним героєм Олександра Македонського та будувати свою історію на базі історії Давньої Греції. Ця діяльність була навіть візуалізована: центр македонської столиці, Скоп’є, реконструювали за мотивами давньогрецької архітектури, із величезною кінною статуєю Олександра Македонського в центрі композиції. Все це ще більш розлютило греків.

Наразі Македонія черговий раз намагається розпочати процедури вступу в НАТО та ЄС. Грецько-македонські переговори з питань «неймінгу» під егідою ООН було поновлено в останні місяці. Сторони заявляли, що мають надію на досягнення компромісу в першій половині поточного року – з тим, щоб Македонія могла приєднатися до Північноатлантичного альянсу на липневому саміті НАТО.

США та ЄС привітали початок переговорів і надію чекали від учасників рішення, яке б забезпечило євроатлантичну інтеграцію Македонії, і, тим самим, обмежило вплив Росії на Балканах.

Під час недавнього візиту в Македонію Генеральний секретар НАТО Йен Столтенберг повідомив журналістам, що НАТО запропонує країні приєднатися до Альянсу, як тільки вона вирішить спори з Грецією.

Але до вирішення проблеми ще далеко – жодної нової компромісної назви на сьогодні ще не запропоновано. Хоча македонський уряд і демонструє готовність йти на компроміси, навіть висловлює готовність відмовитися на претензії на Олександра Македонського, одночасно лунають і заяви місцевих політиків щодо неможливості компромісів. Представник Македонії у переговорах з Грецією щодо назви країни Васко Наумовський вважає пропозиції посередника ООН у цій справі неприйнятними. «У нашої країни є назва, і ця назва – Республіка Македонія, ця назва дана їй на основі нашої ідентичності. І сьогодні, у 2018 році, ніхто не стане заперечувати існування македонського народу і македонської мови. Посередник представив сьогодні певні ідеї, які далекі від достойних», – сказав він.

Балканські медіа нагадують, що Васко Наумовський є членом опозиційної партії VMRO-DPMNE, відомою своєю участю в захопленні парламенту навесні минулого року.

Нещодавно прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що найближчим часом буде проведено референдум, на якому розглядатиметься питання щодо зміни назви країни. Очікують, що слово «Македонія» в тому або іншому варіанті македонці спробують залишити, тому що інше рішення просто не буде підтримано.

Намагання Македонії зберегти свою назву в тому чи іншому вигляді спровокувало в Греції не просто хвилю обурення, але і масові акції протесту.

В неділю 90 тисяч (!) греків зібралися в Салониках – місці неподалік «малої Батькіщини» Олександра Македонського. Протестуючі мали з собою прапори із зображенням великого полководця, плакати з написами «Македонія є Грецькою», заспівали грецький національний гімн і гімн грецької провінції Македонія та скандувати гасло «Існує тільки одна Македонія і вона є грецькою». Протест підтримали лідери крайнє правих рухів та радикально налаштовані представники Грецької православної церкви.

Тим не менш, очікується що перемовини між Скоп’є та Афінами будуть продовжені. Але поки що число ускладнень на шляху до компромісу лише збільшується. Так, Греція вже почала висувати претензії до найбільшого аеропорту Македонії – Міжнародний аеропорт Скоп'є має назву «Александр Великий», а також до всіх вулиць, що містять в своєї назві згадку про цю історичну постать, вже не кажучи про пам’ятник полководцю в македонської столиці…

Очевидно, що в умовах відсутності принципового бажання домовитися хоча б у однієї зі сторін, країни можуть зав’язнути в дискусіях про назву ще на десятки років. І це, зрозуміло, поставить хрест на вступі Македонії до НАТО та ЄС і зміцніть вплив Росії на Балканах. Не треба довго думати, щоб зробити висновок, кому це буде вигідно.

Джерело: День

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»