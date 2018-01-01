Путін обговорив з Назарбаєвим ситуацію в Україні

У Кремлі запевняють, що розмова президентів відбулася за ініціативою казахстанської сторони

У понеділок, 22 січня, відбулася телефонна розмова між президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє прес-служба Кремля. «Президент Казахстану детально інформував про підсумки свого недавнього офіційного візиту в США і переговорів з Дональдом Трампом.



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Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв

У Кремлі запевняють, що розмова президентів відбулася за ініціативою казахстанської сторони

У понеділок, 22 січня, відбулася телефонна розмова між президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«Президент Казахстану детально інформував про підсумки свого недавнього офіційного візиту в США і переговорів з Дональдом Трампом. З урахуванням цього обговорено широке коло тем, в тому числі ситуація в Афганістані, Сирії, навколо Корейського півострова і в Україні», - йдеться в повідомленні.

У Кремлі запевняють, що розмова відбулася за ініціативою казахстанської сторони.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер перед зустріччю з помічником Путіна Сурковим збирається відвідати Україну цього тижня.