Чому Україна та Росія не оголосять війну одна одній

Три причини, з яких Путін не відправить війська на Київ

Визнання Росії агресором згідно ухваленому в Україні закону про реінтеграцію Донбасу не стане причиною оголошення війни або посилення бойових дій. Україна нікому війну оголошувати не може і не буде, а в президента РФ Володимира Путіна щонайменше три причини, через які він ніколи не відправить війська на Київ. Це вже якийсь фільм про

Фото: EPA/UPG Що Путін робитиме далі, розгромивши українську армію та захопивши якісь українські території?

Три причини, з яких Путін не відправить війська на Київ

Визнання Росії агресором згідно ухваленому в Україні закону про реінтеграцію Донбасу не стане причиною оголошення війни або посилення бойових дій. Україна нікому війну оголошувати не може і не буде, а в президента РФ Володимира Путіна щонайменше три причини, через які він ніколи не відправить війська на Київ.

Це вже якийсь фільм про Барона Мюнхгаузена: він оголосив війну Англії, яка капітулювала за 5 хвилин до того, як він це зробив.

Оголошення війни за збереження Договору про дружбу та дипломатичних відносин - це був би дійсно внесок України у світову історію дипломатії. Навіть Гітлер, напавши на СРСР 22 червня, все-таки дипломатичні відносини розірвав, хоч і після нападу. А такого дива, як оголосити війну та зберегти дипломатичні відносини?.. Це почуття гумору, мабуть, притаманне тільки українським депутатам.

Росія в такому разі оголосить війну Україні у відповідь. При цьому сторони не порвуть Договір про дружбу і буде така «взаємодружня» війна зі збереженням дипломатичних відносин.

Чи обернеться це якимись реальними діями з боку Росії? Путін не тільки до Києва йти не хоче, він навіть не хоче першим рвати Договір про дружбу, не хоче першим рвати дипломатичні відносини. Це непопулярно в Росії. А вже, тим більше, нові потужні дії непопулярні на Заході, залишками відносин з яким Путін дорожить.

Про військові дії не може бути мови в принципі. Всі розуміють, що якщо українська армія вчинить військові дії, то відповідь буде катастрофічною для України. Але вона буде катастрофічною і для Росії, тому що навіть локальна війна з Україною - не похід на Київ, а, скажімо, розбити війська на Донбасі та відхопити ще шмат землі - була б катастрофою для Росії з кількох очевидних причин.

Перше - це труни. Якраз напередодні голосування (на виборах президента РФ у березні, - «Апостроф») отримати кілька сотень трун в кращому випадку, або кілька тисяч трун в гіршому. Це, звичайно ж, «прекрасні, оптимальні» умови для голосування.

Друге - я навіть не уявляю, яким буде виток конфронтації з Європою, і вона сама цього не уявляє. Будуть найжорстокіші дії у відповідь аж до ембарго на продаж газу і нафти, що обернеться економічною катастрофою в Росії.

Третє - що Путін робитиме далі, розгромивши українську армію та захопивши якісь українські території? Росія не знає, що робити з цим «чортовим» Донбасом, який так-сяк, але треба поїти, годувати, тягти на собі. А відхопити ще якісь території - і що робити там? Годувати, поїти і тягти? Якого дідька Росії це треба? Це абсолютне божевілля.

І, крім того, війна - це взагалі дуже дороге задоволення. Навіть локальна, коротка, яка триватиме кілька тижнів. Причому патріотичного захоплення тим, що «ми розгромили українську армію», не буде. В частини населення воно буде, але це буде короткий сплеск емоцій. А сама війна викличе тільки нове роздратування з питаннями: «Навіщо нам це треба? Якого біса ми воюємо?».

Щоб була війна, українці повинні напасти. А українська армія реально не нападе, оскільки Петро Порошенко - не психічно хвора людина. Йому немає сенсу нападати, щоб бути гарантовано розгромленим.

Росія ж першою не піде з тієї простої причини, що це буде катастрофою. Як всередині країни, так і на зовнішньому ринку. І, найголовніше, буде економічна катастрофа. Росія ледве-ледве вилазить з важкої стагнації. І в цій ситуації немає жодного сенсу йти на військові витрати, нехай і короткочасні, але дуже неприємні, які не заплановані бюджетом. А, по-друге, що набагато гірше, захопивши новий шматок, треба далі тягнути на своїй шиї все це задоволення.

Джерело: Апостроф

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