Дуже тривожні новини: соратник Медведчука Козак створює новий потужний медіахолдинг

Віктор Медведчук

Російське фінансування реалізує єдину стратегію - знищення України

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Если вы еще не в курсе, в стране появился новый медиахолдинг «Новости», в который вошли три телеканала - «112», NewsOne и ZIK. Формально, новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей стал народный депутат Тарас Козак - соратник и однопартиец Виктора Медведчука.

Это очень тревожная новость.

Потому что на самом деле, сложно сказать, что страшнее - российский танк на линии разграничения или холдинг информационного вещания с почти стопроцентным покрытием, принадлежащий почти родственнику Владимира Путина.

Российское финансирование и поддержка, независимо от того, кому она оказывается - экипажу БУКа, сбивающему гражданскую авиацию, взводу спецназа или информационному телеканалу, имеет одно происхождение, реализует одну стратегию и подчиняется одной цели: уничтожить Украину как государство.

И я бы очень хотел думать, что это последствия выборов нового президента. Но это не так. Первые два телеканала Виктор Медведчук купил при бывшем президенте, с его позволения и согласия.

И если в чем-то и будет виновата новая власть - это в том, что продолжит делать ровно то, что делала прошлая администрация: не расследует и не докажет фиктивную структуру собственности телеканалов и финансирования из страны-агрессора.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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