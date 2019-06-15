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    Думки вголос

    Дуже тривожні новини: соратник Медведчука Козак створює новий потужний медіахолдинг

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Віктор Медведчук - Дуже тривожні новини: соратник Медведчука Козак створює новий потужний медіахолдинг
    Віктор Медведчук

    Російське фінансування реалізує єдину стратегію - знищення України

    Мовою оригіналу

    Если вы еще не в курсе, в стране появился новый медиахолдинг «Новости», в который вошли три телеканала - «112», NewsOne и ZIK. Формально, новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей стал народный депутат Тарас Козак - соратник и однопартиец Виктора Медведчука.

    Это очень тревожная новость.

    Потому что на самом деле, сложно сказать, что страшнее - российский танк на линии разграничения или холдинг информационного вещания с почти стопроцентным покрытием, принадлежащий почти родственнику Владимира Путина.

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    Российское финансирование и поддержка, независимо от того, кому она оказывается - экипажу БУКа, сбивающему гражданскую авиацию, взводу спецназа или информационному телеканалу, имеет одно происхождение, реализует одну стратегию и подчиняется одной цели: уничтожить Украину как государство.

    И я бы очень хотел думать, что это последствия выборов нового президента. Но это не так. Первые два телеканала Виктор Медведчук купил при бывшем президенте, с его позволения и согласия.

    И если в чем-то и будет виновата новая власть - это в том, что продолжит делать ровно то, что делала прошлая администрация: не расследует и не докажет фиктивную структуру собственности телеканалов и финансирования из страны-агрессора.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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