Українка, яка залишилася в Ухані через собаку: після дзвінка Зеленського зі мною ніхто не зв'язувався



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Два тижні тому президент України зателефонував Анастасії Зінченко і пообіцяв допомогти забрати її з собакою на батьківщину

Анастасія Зінченко заявила, що її історія «стала гучною, і потім згасла»

Українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському Ухані зі своєю собакою, обурена, що про її евакуацію досі нічого не чути і вже тиждень їй ніхто не телефонував.

Про це вона написала у своєму акаунті в Instagram.

«Через два тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, Україна ставить заборону, причиною якої є випадок в Гонконзі - підозра в собаки на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого чутно, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми», - написала дівчина.

Вона не знає, скільки триватиме карантин у Китаї та як вона потрапить додому.

Анастасія додала, що з продуктами харчування проблем зараз немає, але є проблема з питною водою, тому що вона закінчилася і охорона будинку не змогла їй допомогти в цьому питанні і вийти теж не дозволила.

Як відомо, на початку березня в Україну заборонили ввозити тварин з Китаю.

Нагадаємо, посольство України в Китаї повідомило, що українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Ухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу.

21 лютого президент Володимир Зеленський пообіцяв українці, яка залишилась в Ухані через собаку, допомогти повернутися додому.

Згодом футбольний клуб «Шахтар» заявив про готовність відправити клубний літак для евакуації українців з Китаю, зокрема, Анастасії Зінченко