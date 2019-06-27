У Держдумі побачили у рішенні ПАРЄ щодо РФ «крок до визнання Криму російським»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький прокоментував повернення РФ в ПАРЄ

В РФ заявили про «перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи»

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що результати голосування учасників ПАРЄ, яка в повному обсязі підтвердила повноваження російської делегації, є кроком до визнання Криму російським.

Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на заяву Слуцького в ефірі телеканалу «Росія-1».

«Своїм голосуванням щодо поправок (про статус Криму як окупованої української території - ред.) до прийнятої зараз доповіді, які кваліфікованою більшістю у дві третини голосів Парламентської асамблеї Ради Європи, по суті справи, зроблений перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи», - заявив російський депутат, який також претендував на пост віцепрезидент ПАРЄ

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.