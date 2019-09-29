На Вінниччині розпочались осінні ярмарки



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Вже традиційно, після збору сільгоспвиробниками врожаю, у м.Вінниці проводяться осінні ярмарки, метою яких є забезпечення населення області сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами за цінами виробників

Перший такий ярмарок відбувся, 28 вересня, на площі поблизу торгівельного центру «Plaza Park», що знаходиться по вул.Келецькій, 117-Б.

Про це інформує пресслужба Вінницької ОДА, повідомляє «Главком».

Цьогоріч свою продукцію представили підприємства переробної промисловості з виробництва м’ясних та ковбасних виробів, м’яса курей, яєць, олії, молокопродуктів та хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів, борошна, круп, плодоовочевих консервів. Також вінничани та гості міста мали можливість придбати продукцію торгівельних підприємств споживчої кооперації і сільськогосподарських товаровиробників м’яса, риби, фруктів, овочів, меду та інших продовольчих товарів.

Крім цього, населенню було запропоновано саджанці фруктових дерев, а також кущі смородини, аґрусу, малини та різноманітні квіти.

Напередодні ярмарку організаторами було проведення моніторингу цінової ситуації на споживчому ринку. Відтак, було рекомендовано відпускати товар за цінами виробників, що, як правило, встановлюють нижчими, ніж на ринках міста.

На традиційний осінній ярмарок також завітав очільник області Владислав Скальський. Голова ОДА поспілкувався з відвідувачами, продавцями і представниками товаровиробників, ознайомився з категоріями представленої на ярмарку продукції.

«Доброю традицією стало проведення сільськогосподарських ярмарків, на яких вінничани можуть придбати продукцію за доступними цінами та отримати прямий контакт з виробниками області. Було доручено провести детальний моніторинг цін на сільськогосподарську продукцію, який надав змогу визначити рекомендовані ціни для товаровиробників, що братимуть участь у проведенні ярмарку. Сьогодні я особисто пересвідчився в тому, що тут досить гарна ціна, порівняно з ринками Вінниці. Найкращим підтвердженням актуальності проведення таких ярмарків є сотні і, мабуть, тисячі людей, які зараз купують продукцію вінницького виробника», - зауважив Владислав Скальський.

Під час зустрічі голова обласної державної адміністрації також підкреслив, що проведення таких ярмарків є особливо важливим для товаровиробників, які представляють широкий асортимент продукції.

Нагадаємо, що традиційні сільськогосподарські ярмарки відбуватимуться щосуботи – з 28 вересня по 26 жовтня на площі біля ТЦ «Plaza Park» (вул. Келецька, 117-Б).

У першому осінньому ярмарку взяли участь близько 180 товаровиробників з усіх районів області та з обласного центру. Найширше учасниками були представлені: м.Вінниця, а також Вінницький, Літинський, Тиврівський, Липовецький та Немирівський райони. Всього планується реалізувати товарів на суму близько 3 мільйонів гривень.

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