«Хто хоче миру, хай готується до війни».

Флавій Вегецій

«Війна – царина невизначеності:

три чверті того, на чому ґрунтуються дії на війні,

оповиті туманом».

Карл фон Клаузевіц

У ніч на 20 листопада Росія вкотре атакувала Україну ракетами й дронами, і три повітряні цілі знову перетнули кордон Польщі. Шведський пілот Gripen мав дозвіл НАТО на знищення, імовірно, крилатої ракети Х-101, але так і не вистрілив. Причина офіційна: надзвичайно складні погодні умови, через які ціль не вдалося ідентифікувати.

Того ж тижня принц Гаррі у Львові сказав, що весь світ може багато чого навчитися в України. Ці дві події варто читати разом: вони описують один і той самий розрив між країною, яка воює, і континентом, який досі живе за правилами мирного часу.

Ніч над Люблінщиною: що сталося

Польща оголосила «жовту» тривогу о 1:40, о 5:49 підвищила її до «червоної» й тримала до полудня. Росія діяла хвилями: спочатку дрони, зокрема реактивні, потім «Калібри» та Х-101, а після 7:00 бомбардувальники випустили ще ракети на зворотному шляху. Польські військові відстежували 11 об’єктів, три з них увійшли в повітряний простір країни.

Проти кількох цілей піднялися два польські F-16, два шведські Gripen, літак ДРЛВ Saab 340 і нідерландський заправник MRTT. Об’єднаний центр повітряних операцій НАТО в Юдемі дав дозвіл на вогонь, але пілот не зміг підтвердити тип об’єкта ні візуально, ні бортовою оптикою. Уламки згодом знайшли в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, постраждалих немає.

Військовий погляд. Рішення пілота не варто зводити до боягузтва чи некомпетентності. Мирні правила відкриття вогню вимагають повної ідентифікації, щоб не збити цивільний літак. Збита над населеним пунктом Х-101 падає разом із бойовою частиною. Але ця логіка має межу: вона розрахована на одиничну ціль. Якщо їх будуть сотні, черга на «візуальне підтвердження» перетвориться на черговість влучань.

Геополітичний погляд. Кремль системно перевіряє, де проходить червона лінія НАТО. Ще 30 липня Х-101 упала біля Тарнави-Колонії на тій самій Люблінщині. Кожен пропущений проліт Москва читає як сигнал: Альянс вагається. Показово, що генерал Іренеуш Новак визнав і інше: Польща знала місця пусків, кількість і напрямки ракет завдяки даним, які Україна передала через систему «Віраж».

Стандарти, які пишуться під обстрілами

Українцям роками пояснюють, що вони «не дотягують до стандартів НАТО». Але жодна армія Альянсу за останні вісім десятиліть не відбивала щоночі десятки ракет і сотні дронів. Українська ППО спирається не на візуальний контакт, а на мережу: радари, акустичні датчики, мобільні вогневі групи, РЕБ, дрони-перехоплювачі й винищувачі працюють як одна система.

Тут дешеві цілі збивають дешевими засобами, а дорогі ракети бережуть для крилатих і балістичних. Рішення на ураження ухвалюють за хвилини, а тактика змінюється слідом за кожною новою хитрістю противника. Європейська модель, де на одну ракету піднімають п’ять літаків і заправник, у масованому сценарії просто не масштабується. Тож питання вже не в тому, чи відповідає Україна стандартам НАТО, а в тому, коли НАТО почне переймати український досвід. Вони думають, що цього не станеться, але це наступний крок після вирішення Росією українського питання.

Принц Гаррі: війна без пострілів теж війна

Герцог Сассекський приїхав до Львова вчетверте з початку повномасштабного вторгнення, на відбір української збірної до Ігор нескорених. В інтерв’ю подкасту The Telegraph «Ukraine: The Latest» він заявив, що «на 100%» готовий знову служити, якщо його покличуть. Це говорить не публічна особа, а колишній офіцер, який десять років прослужив в армії та двічі воював в Афганістані пілотом Apache.

Головна його теза звучить як коментар до польської ночі: те, що на Британію не летять дрони, кулі й ракети, ще не означає, що вона не у стані війни. Він попередив, що через російську загрозу «ми всі маємо нервувати», і закликав Європу не обмежуватися захопленням українською стійкістю. З військового погляду це визнання гібридної війни, яка вже йде. З геополітичного це сигнал, що частина британського істеблішменту вважає Україну не прохачем, а вчителем.

Пропаганда без кордонів: Польща, Німеччина, Португалія

Росія воює не лише ракетами. Її друга ціль у Європі полягає в тому, щоб скоротити кількість людей, які підтримують Україну, і збільшити кількість тих, хто проти допомоги їй. Інструменти добре задокументовані.

Польща. Державний інститут NASK викрив відео зі згенерованими штучним інтелектом «польськими солдатами», які ганьбили українців і переказували волинську тему. Кампанія Operation Overload поширювала фейки, ніби українські біженці готують теракти. Польща вислала дев’ятьох українців і двох білорусів, яких російські служби наймали для протестів. Результат видно в опитуваннях: за даними CBOS, підтримка вступу України до ЄС впала з 90% у березні 2022 року до 50%, а кількість звернень до поліції щодо злочинів на ґрунті ненависті до українців за пів року зросла більш ніж на 30%.

Німеччина. «Альтернатива для Німеччини» з травня лідирує в рейтингу ARD-DeutschlandTrend і відкрито вимагає зупинити військову та фінансову допомогу Україні, відновити відносини з Росією й перезапустити «Північний потік». Песков публічно похвалив AfD як силу, що говорить про «налагодження відносин» з Москвою.

Португалія. Навіть на заході континенту, далеко від фронту, країна, за одним із досліджень, посіла 12-те місце серед найбільш уражених російською мережею «Правда», яка засмічує інтернет і відповіді чат-ботів фейками про війну. Тут російський вплив менш помітний, але працює через ту саму втому та недовіру.

Розпізнавати таку пропаганду означає ставити три запитання: хто вигодонабувач, звідки першоджерело і чому емоція важить більше за факт. Суспільство, яке на ці запитання не відповідає, рано чи пізно голосує за чужим сценарієм. А там, де війну й смерть зробили культом, пропаганда стає головним експортним товаром.

Українське питання як виборча стеля

Партії, які обіцяють економічне зростання ціною відмови від підтримки України, швидко знаходять свого виборця. Але досвід показує: цього виборця вистачає, щоб потрапити до парламенту, і не вистачає, щоб виграти найвищі посади.

У Португалії лідер партії Chega Андре Вентура вийшов у другий тур президентських виборів, але 8 лютого програв соціалісту Антоніу Жозе Сегуру з результатом 33% проти 67%. У Німеччині AfD може лідирувати в опитуваннях, проте інші партії відмовляються формувати з нею коаліцію. У Польщі партія Гжегожа Брауна і «Конфедерація» наприкінці 2025 року мали в опитуваннях близько 11% кожна. Сам Браун назвав вторгнення російських дронів у вересні 2025 року «інсценуванням».

Ця закономірність не абсолютна: президент Польщі Кароль Навроцький виграв вибори 2025 року, жорстко говорячи про історичні суперечки та виплати біженцям. Але й він не йшов на вибори з гаслом відмови від протидії Росії. Причина проста: виборець може бути втомленим, але не хоче бути наступним.

Ще Вінстон Черчилль попереджав, що той, хто задобрює агресора, схожий на людину, яка годує крокодила в надії, що той з’їсть її останньою. Ставка на відмову від України є дорогою в один бік. Вона дає кілька відсотків сьогодні та забуття завтра, коли загроза підійде до власного кордону.

Глобальні висновки

Для НАТО. Ніч 20 листопада показала не слабкість техніки, а межі мирних протоколів. Альянсу потрібні українські рішення: мережеве виявлення, дешеві перехоплювачі, делеговані повноваження на вогонь і спільні навчання з тими, хто збиває ракети щоночі.

Для Європи. Протидія російській пропаганді є таким самим елементом оборони, як і зенітні ракети. Без неї жодна кількість винищувачів не втримає суспільної підтримки, на якій тримаються бюджети й рішення.

Для України. Наш досвід уже став частиною європейської безпеки, від даних «Віражу» до тактики мобільних груп. Його треба перетворити на інституційну роль: не учня, а співавтора нових стандартів.

Принц Гаррі сказав, що світові є чого повчитися в України. Польська ніч підтвердила це краще за будь-які промови. Перемагає той, хто вірить у перемогу сильніше і до кінця. Україна вірить, і Європі час не просто захоплюватися цією вірою, а розділити її: перемога має бути за життям, а не за смертю.