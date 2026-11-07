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Олег Семененко Заслужений діяч науки і техніки України, доктор військових наук

Рахунок, виставлений наперед: сценарії для України, яка не зупинила ейджизм

glavcom.ua
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Майбутнє держави залежить від того, чи зможуть покоління передати естафету
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Ейджизм – розірвана естафета (частина 3)

«Плани – ніщо, планування – все»
Двайт Ейзенхауер

Медична метафора «епідемія» тут невипадкова. Ейджизм у державних інституціях поширюється за законами епідемії: має носіїв, канали передачі й інкубаційний період. Керівник, призначений не за компетентністю, формує команду за тим самим принципом; кожен член цієї команди з часом відтворює модель на своєму рівні. Те, що починалося як разовий виняток, через кілька кадрових циклів стає нормою відбору.

Перші дві частини трилогії (перша та друга) відповіли на запитання «як це було в інших» і «де вразливі місця в Україні». Ця частина відповідає на запитання «що буде, якщо нічого не робити». Для цього застосовано звичний для оборонного планування сценарний підхід: визначено ключові рушійні чинники, побудовано чотири альтернативні сценарії на горизонті до 2035 року і оцінено наслідки для основних сфер держави.

Що визначатиме розвиток подій?

Таких чинників чотири. Перший – критерій кадрового добору: чи стане ним підтверджений результат, чи збережеться практика призначень за лояльністю, віком і «командністю». Другий – канал передачі знань: чи з’являться інституційні механізми наставництва, чи передача й надалі залежатиме від ентузіазму окремих людей. Третій – зовнішні шоки: завершення активної фази війни, демобілізація, скорочення бюджетів і зовнішньої допомоги, відкриття європейського ринку праці. Четвертий – правові запобіжники: чи будуть ухвалені механізми, описані в другій частині, чи заборона дискримінації за віком залишиться декларацією.

  • Сценарій перший: «тиха ерозія»…

Це базовий і найімовірніший сценарій, якщо нічого не змінювати. Жодних різких рішень. «Воєнні» винятки в кадрових процедурах діють за інерцією й після війни. Досвідчених фахівців не звільняють масово – їх поступово відсувають на другорядні посади, де вони «доживають» до граничного віку. Призначенці, які оминули кваліфікаційний шлях, залишаються на посадах, бо альтернативи немає.

Зовні система працює. Але щороку вона втрачає частку здатності ухвалювати складні рішення, яких немає в інструкціях. Ознаки – зростання кількості скасованих рішень, судових спорів, провалених закупівель, зірваних строків. На горизонті 2030–2032 років ерозія переходить у якісне погіршення: держава зберігає повноваження, але дедалі гірше їх виконує. Відновлення – 10-15 років.

  • Сценарій другий: «обвал компетенцій»…

Песимістичний сценарій, у якому ейджизм накладається на зовнішній шок. Після завершення активної фази війни частина людей, які прийшли в оборону, науку й освіту заради відстрочки, залишає ці сфери. Тим часом досвідчених уже виштовхнули. Одночасно відкривається європейський ринок праці, і найкращі з молодих фахівців їдуть. Скорочення бюджетів б’є по тих, хто залишився.

Результат – «порожня система»: штатний розпис є, людей немає. Держава змушена затуляти дірки винятками ще більше, і цикл прискорюється. Відновлення в цьому сценарії займає 15-25 років і потребує масштабних зовнішніх ресурсів.

  • Сценарій третій: «реакційний маятник»…

Сценарій зворотного ейджизму. Суспільство реагує на провали призначенців, які оминули кваліфікаційний шлях, протилежною крайністю: двері для молодих зачиняються, повертаються жорсткі вікові ієрархії, стаж знову стає важливішим за результат. Це видається «відновленням порядку», але по суті є повторенням геронтократичної моделі, описаної в першій частині.

Ціна – втрата інноваційності, особливо в обороні, де технологічна перевага сьогодні залежить від молодих фахівців. Молодь масово йде у приватний сектор або за кордон. За 10 років система стає стабільною, але неконкурентною.

  • Сценарій четвертий: «керована естафета»…

Цільовий сценарій. Держава визнає вікову дискримінацію ризиком національної безпеки й ухвалює пакет запобіжників: строк і прозорість для винятків, адаптаційний період для нових керівників, відповідальність того, хто призначає, статус наставника, гідний вихід для кадрових військових. Ключовим критерієм стає результат.

Наслідки проявляються не одразу: перші два–три роки – опір і витрати на перехід. Але вже до 2030 року формується змішана кадрова модель, у якій досвід і молодість працюють у парних форматах. Це єдиний сценарій, у якому післявоєнна демобілізація стає ресурсом, а не загрозою.

Якщо оцінювати якісно, без втручання держави найімовірнішою є «тиха ерозія», а «обвал компетенцій» і «реакційний маятник» мають середню ймовірність. За умови ухвалення запобіжників картина дзеркально змінюється: «керована естафета» стає найімовірнішою, а три інші – малоймовірними. Ці оцінки експертні й відображають логіку аналізу, а не статистичну модель.

Що втратить кожна сфера?

Оборона. Найнебезпечніший наслідок – не нестача людей, а втрата здатності перетворювати бойовий досвід на систему: статути, програми підготовки, доктрини, інструкторський корпус. Унікальний досвід цієї війни, якого не має жодна армія світу, ризикує розчинитися разом із демобілізацією. Без його носіїв армія через п’ять–сім років після війни знову вчитиметься на власних помилках – але вже в наступному конфлікті. Окрема загроза – розрив у військовій освіті. Цикл від курсанта до командира бригади триває 15-20 років, тож помилка, зроблена зараз, визначить якість командування в середині 2040-х.

Наука й оборонно-промисловий комплекс. Обрив наукових шкіл означає втрату здатності самостійно створювати нові технології: матеріали, двигуни, засоби радіоелектронної боротьби. Оборонна промисловість, яка сьогодні розвивається завдяки «гаражним» інноваціям молодих команд, без фундаментальної науки впирається в стелю: швидкі рішення вичерпуються, а складні створювати нікому.

Освіта. Тут ефект проявляється з найбільшим запізненням і найбільшою силою. Покоління школярів, яких навчатимуть випадкові вчителі під керівництвом випадкових директорів, стане абітурієнтами 2030-х і фахівцями 2040-х. Слабкість математичної й природничої підготовки безпосередньо вдарить по набору в технічні та військові виші.

Державне управління. Втрата інституційної пам’яті – знання, чому рішення ухвалили саме так, – призводить до циклічного повторення помилок. Особливо вразливі сфери, де потрібні вузькі фахівці: міжнародні зобов’язання, право, фінанси, архіви, ліцензування. На етапі вступу до ЄС, коли доведеться імплементувати тисячі сторінок європейського законодавства, нестача таких людей стане вузьким місцем.

Економіка й ринок праці. Сотні тисяч ветеранів віком 40–55 років після демобілізації вийдуть на ринок праці. Якщо ейджизм залишатиметься нормою, вони зіткнуться з подвійною дискримінацією – за віком і за «воєнним минулим». Це загрожує безробіттям, соціальною ізоляцією і зростанням навантаження на бюджет. Водночас економіка втрачатиме дисциплінованих, стресостійких працівників із досвідом управління в критичних умовах.

Соціальна сфера й демографія. В умовах демографічної кризи Україна не може дозволити собі вимикати з економіки людей після 45–50 років. Кожен, кого достроково виштовхнули з роботи, – це втрачені податки і додаткове навантаження на пенсійну систему. Корейський досвід показує, куди веде цей шлях: до бідності старшого покоління як системного явища.

Інформаційна безпека й суспільна єдність. Конфлікт поколінь – зручна мішень для ворожих інформаційно-психологічних операцій. Протиставлення «молодих» і «старих», «тих, хто воював» і «тих, хто пересидів» розколює суспільство вздовж ліній, які легко загострити. Ейджизм в інституціях створює реальні кривди, на яких ворожа пропаганда будує свої наративи. Найкращий захист – прозорі й однакові для всіх правила добору.

Як вчасно побачити небезпеку?

Щоб перейти від емоційної дискусії до управлінського моніторингу, достатньо відстежувати кілька показників. Тривожним сигналом є зростання протягом двох років поспіль частки призначень у порядку винятку – без конкурсу чи з відступом від кваліфікаційних вимог. Другий сигнал – заміна понад 20% ключових посад протягом року після зміни керівника.

Третій – зменшення після демобілізації частки викладачів військових закладів освіти з бойовим досвідом. Четвертий – падіння співвідношення захищених дисертацій до кількості аспірантів при зростанні самої кількості аспірантів.

П’ятий – відтік понад третини молодих педагогів у перші три роки роботи. Шостий – нижча за середню зайнятість ветеранів віком 40–55 років через рік після демобілізації. І сьомий – багато скарг на вікову дискримінацію при мізерній кількості задоволених.

Вікно можливостей…

Найефективніше втручатися в період до завершення активної фази війни і протягом перших дванадцяти–вісімнадцяти місяців після неї. Саме тоді ще працюють люди, які можуть передати досвід; рішення про запобіжники є нормативними і не потребують великих коштів; демобілізацію ще можна підготувати; а суспільство готове сприймати кадрову політику як питання безпеки. Після закриття цього вікна вартість втручання зростатиме лавиноподібно, а частина втрат стане незворотною.

Результати аналізу…

Перше. Без втручання найімовірніший сценарій – «тиха ерозія», яка за першого серйозного зовнішнього шоку з високою ймовірністю переходить в «обвал компетенцій».

Друге. Існує ризик «реакційного маятника»: відповідь на провали може породити зворотний ейджизм проти молоді й підірвати технологічну перевагу, насамперед в обороні.

Третє. Найдовший шлях відновлення – у військовій освіті й науці (п’ятнадцять–двадцять п’ять років), найпізніший прояв наслідків – в освіті (десять–п’ятнадцять років).

Четверте. Ейджизм посилює інші загрози: демографічну кризу, проблему реінтеграції ветеранів, вразливість до інформаційних операцій і ризики на шляху до ЄС.

П’яте. Єдиний сценарій без втрат – «керована естафета», і він можливий лише за умови ухвалення правових запобіжників і переходу до критерію результату. Вікно для цього обмежене.

Короткі висновки…

Ейджизм – не питання ввічливості між поколіннями, а чинник, що визначатиме, з якою державою Україна вийде з війни. Якщо нічого не змінити, найімовірніше нас чекає повільна деградація інституцій, яка за першого серйозного шоку обернеться обвалом. Рахунок за це виставлено наперед, і сплачуватимуть його ті, хто сьогодні ще навчається в школі.

Альтернатива існує, і вона не потребує великих грошей. Вона потребує правил: строку і прозорості для винятків, відповідальності того, хто призначає, статусу наставника, гідного виходу для тих, хто віддав службі десятиліття, і чесного критерію результату для всіх – незалежно від віку.

Загальні висновки трилогії…

Історія. Ейджизм завжди руйнує спроможність із запізненням, а відновлення триває в рази довше за руйнування. «Позитивного ейджизму» не існує – існує лише позитивна вікова політика.

Сьогодення. В Україні ризик уже сформований у науці, освіті й обороні, а законодавство не має механізмів, щоб його стримати.

Майбутнє. Час на виправлення обмежений, і після закриття вікна можливостей ціна помилки стане незворотною.

Держава не обирає між молодістю й досвідом. Вона обирає між естафетою, де паличку передають із рук у руки, і бігом, у якому кожне нове покоління стартує з нуля. У війні з противником, який переважає ресурсами, другого варіанта Україна собі дозволити не може.

Олег Семененко, для «Главкома»

Продовження трилогії читайте тут:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна держава політика армія бюджет податки економіка

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