«Не будь переможений злом, але перемагай зло добром»

Апостол Павло (Рим. 12:21, пер. І. Огієнка)

«Борітеся – поборете, вам Бог помагає!»

Тарас Шевченко

Неділя, 22 листопада 2026 року. На світанку російський безпілотник влучає в п’ятиповерхівку в Димері на Київщині. Вдень реактивна «Герань-5» прилітає в супермаркет «Новус» у Вишневому, де повно покупців. А за три дні до цього, 19 листопада, у китайському Шеньчжені президент Сполучених Штатів, побачивши Путіна, жартома питає: «Хто це?» – і сам собі відповідає: «Мій друг». Однакові дні – різні світи. Тому сьогодні я ставлю питання, яке мав би поставити собі кожен, хто ще здатен думати: Путін, хто ти?

Неділя, яка не стала звичайною

У Димері вибухом зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх. Станом на вечір 22 листопада з-під завалів дістали тіла трьох людей, серед них – 18-річного хлопця. Постраждали щонайменше четверо, зокрема дитина. Рятувальники шукали тих, хто не виходив на зв’язок, серед них були семирічний хлопчик і 12-річна дівчинка. Одну дитину встигли дістати живою. 23 листопада на Київщині оголошено днем жалоби.

Поки в Димері ще шукали живих, Москва вже шукала винних – і, як завжди, не в себе: російська пропаганда поспішила звинуватити в ударі українську ППО. Старий прийом: убити, а потім переконати світ, що жертва винна сама.

У Вишневому люди не стояли на передовій і не ховалися в укриттях. Вони купували хліб і молоко до недільного обіду. Двоє загинули, восьмеро поранені, один – у важкому стані. Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко сказав найточніше: люди просто прийшли до магазину по продукти. Яка військова мета в черзі біля каси? Яка «демілітаризація» в дитячій кімнаті на третьому поверсі? Відповіді немає, бо мета тут одна – страх.

Культ смерті замість держави

Путін, ти зробив війну і смерть культом. Не інструментом політики – саме культом. Щодня гинуть діти, щодня хтось стає сиротою чи вдовою. І щодня хтось стає багатшим, бо на цій війні заробляє. Руйнуються житло, школи, лікарні, підприємства – усе, що будували покоління, перетворюється на щебінь.

Але найстрашніше ти зробив не з Україною, а зі своїм народом. Як вдалося змусити понад 140 мільйонів людей боятися вголос сказати власну думку? Як вдалося переконати їх, що вторгнення в чужу країну, вбивства, гвалтування і руйнування – це «історична місія» і «боротьба за світло»? У країні, де незручне запитання може коштувати свободи чи життя, мовчання стало способом виживання.

Ціна, яку платять не вони

За оцінкою Генштабу ЗСУ, на середину листопада 2026 року втрати російської армії вбитими й пораненими перевищили 1,6 млн осіб, а жовтень став для Росії найкривавішим місяцем війни. Що ти відчуваєш, коли бачиш нові цвинтарі своїх «героїв»? Вони гинуть навіть не за тебе – за гроші, за шанс вирватися з бідності, якої в багатій на ресурси країні не мало б бути взагалі.

Юрій Шевчук колись сказав, що Батьківщина – це бідна бабуся на вокзалі, яка продає картоплю, а не те, що живе в головах кремлівських стратегів. Ці слова досі звучать як вирок. Кремль захопився геополітикою і забув про власних людей: проблеми Росії ніколи не полягають у добробуті її громадян – лише в бажанні влади над світом. Ніхто не збирався нападати на Росію. Нам не потрібна ваша країна – у нас є своя, і зі своїми проблемами ми розберемося самі.

«Мій друг»: що сталося з Америкою?

Я розумію, чому цього питання не ставлять у Росії: там за кожним незручним запитанням стоїть страх. Але що сталося з Америкою – країною, яка своїми рішеннями і впливом може зупинити цю війну? У Шеньчжені президент США назвав Путіна другом. За даними Politico, після зустрічі він ще й поставив перед європейськими партнерами питання, чи варто їм і далі витрачатися на військову допомогу Україні. Через три дні «друг» відповів по-своєму – Димером і Вишневим.

Коли Америка забула своє призначення – захищати слабших і демократію? Невже долю мільйонів сьогодні визначають особисті симпатії політиків, які вже доживають свій політичний вік? Скажу прямо: до кінця 2028 року розраховувати на Вашингтон як на гаранта не можна, бо там процедури і виборчі цикли важать більше, ніж моральний вибір.

Європа: єдиний реальний шанс

Того ж 19 листопада в Берліні коаліція охочих – понад 30 країн – підтвердила підтримку України і схвалила пропозицію Єврокомісії про додаткові 45 млрд євро на 2027 рік. Однакові дати – різні результати. Єдиний шанс зупинити цю війну – єдина Європа. І вона має знати: якщо впаде Україна, Європа буде захоплена значно швидше, бо мало хто здатен так довго терпіти і так самовіддано боротися за свободу, як українці. Чи здатні на це ви, європейці?

Зупинити вбивства можна лише тоді, коли одночасно вимкнуться всі платіжні системи для Росії, закриються кордони, припиниться імпорт і експорт, а світ стане в одне коло – не заради інтересів, а заради життя і планети, на якій житимуть наші правнуки.

Росіяни, поставте собі це питання

Чого вам мало – територій, грошей, природних ресурсів? Чи, може, волі й розуму? Чому всіх, хто у вас думає інакше, знищують, саджають або виганяють? Подивіться не свої новини, а українські. Порахуйте, скільки ви вбили і зруйнували, скільки лісів, полів і живого стерли з лиця землі. Нам страшно за наших дітей і нашу країну. Але вам не позаздриш: вам ще страшніше, бо ви не знаєте, що чекає на вас ні на землі, ні на небі.

Висновки

Для України. Переможе той, хто сильніше вірить у перемогу і вірить до кінця. Усі вмирають, але не всі по-справжньому живуть – українці у своїй історії живуть, хоч їм постійно не дають жити вільно. Україна – це Європа, а не Росія.

Для Америки і Європи. Дружба з тим, хто вбиває покупців у супермаркеті, – це не дипломатія, а співучасть. Європа має діяти так, ніби завтра залишиться сама.

Для світу. Не можна дозволити, щоб зло перемогло добро, а темрява – світло, бо це буде програш усього людства. Дивіться не лише фільми – дивіться новини з України, де біль і смерть щодня. Ви не чуєте вибухів і не відчуваєте запаху пороху. Ми – чуємо.

Тож ще раз: Путін, хто ти? Чи ставиш ти собі це питання і яку відповідь знаходиш? Якщо він мовчить, відповісти маємо ми – і світ, якому досі бракує сміливості назвати речі своїми іменами. Мабуть, світ чекає героя, який урятує і його, і Україну… Але, можливо, цей герой давно стоїть в окопах на сході й півдні. Світу лишилося тільки це визнати…