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    Думки вголос

    Нові претензії Путіна до України, або Хто кому винен?

    Путін вже сім років вбиває українців - Нові претензії Путіна до України, або Хто кому винен?
    Путін вже сім років вбиває українців
    фото: eadaily.com

    Нинішня Росія хоче бути схожою на СРСР

    Мовою оригіналу

    Путин окончательно сошел с ума и стал требовать от нашей страны погашения воображаемых долгов перед СССР и передачи какой-то воображаемой собственности!

    Он уже семь лет убивает украинцев, забрал наши территории и ведет войну, а теперь еще и завел тему СССР. Но если он начал вспоминать историю «доблестного прошлого», почему же тогда не говорит о миллионах украинцев, чьи жизни Союз перемолол в лагерях?

    Уже всем очевидно, что нынешняя РФ хочет выглядеть как СССР, при этом воровать для власти, как сейчас, а духовность выпячивать, как при царской России. Что, Владимир Владимирович, кто-то должен России? Серьезно?

    Да она столько натворила, что сама эти долги никогда не раздаст. Точнее, натворили лично вы, а расплачиваться придется целой стране, вот так это работает. Но вы говорите, говорите. В Гааге в свое время и целого дня не хватит, чтобы зачитать все ваши обвинения.

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    Теги: Росія Путін українці СРСР
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    Нові претензії Путіна до України, або Хто кому винен?