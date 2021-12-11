З Путіним можна погодитися: Росія влаштувала на Донбасі справжній геноцид

У Полтаві, Харкові, Дніпрі, Житомирі жодного геноциду немає, бо там і російських «захисників» немає

Мовою оригіналу

Путин заявил, что происходящее на Донбассе напоминает геноцид. И это тот случай, когда с ним даже можно согласиться. Российская Федерация действительно устроила на Донбассе настоящий геноцид.

Нищета, бесправие, бессмысленное насилие, катастрофический отток населения – все это происходит в тех районах Донбасса, которые сегодня контролируются Москвой.

Причем, ответственность за это несет конкретно партия Путина «Единая Россия», так как лидеры ЛДНР Пушилин и Пасечник официально являются членами этой партии.

Можно сколько угодно вопить про «украинский фашизм», но факты очевидны. Геноцид происходит только там, где сидят российские наместники.

В Полтаве, Харькове, Днепре, Житомире никакого геноцида нет, потому что там нет и российских «защитников».

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.