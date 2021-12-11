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    Думки вголос

    З Путіним можна погодитися: Росія влаштувала на Донбасі справжній геноцид

    Злидні, безправ'я, безглузде насильство &ndash; все це відбувається у тих районах Донбасу, які сьогодні контролюються Путіним - З Путіним можна погодитися: Росія влаштувала на Донбасі справжній геноцид
    Злидні, безправ'я, безглузде насильство – все це відбувається у тих районах Донбасу, які сьогодні контролюються Путіним

    У Полтаві, Харкові, Дніпрі, Житомирі жодного геноциду немає, бо там і російських «захисників» немає

    Мовою оригіналу

    Путин заявил, что происходящее на Донбассе напоминает геноцид. И это тот случай, когда с ним даже можно согласиться. Российская Федерация действительно устроила на Донбассе настоящий геноцид.

    Нищета, бесправие, бессмысленное насилие, катастрофический отток населения – все это происходит в тех районах Донбасса, которые сегодня контролируются Москвой.

    Причем, ответственность за это несет конкретно партия Путина «Единая Россия», так как лидеры ЛДНР Пушилин и Пасечник официально являются членами этой партии.

    Можно сколько угодно вопить про «украинский фашизм», но факты очевидны. Геноцид происходит только там, где сидят российские наместники.

    В Полтаве, Харькове, Днепре, Житомире никакого геноцида нет, потому что там нет и российских «защитников».

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    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Росія Донбас геноцид Путін путінський режим
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    З Путіним можна погодитися: Росія влаштувала на Донбасі справжній геноцид