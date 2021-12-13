Глави МЗС Євросоюзу обговорять нові санкції проти Росії

На вихідних з’явилася заява країн «Групи семи» з попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент РФ Володимир Путін нападе на Україну

Європейські дипломати прагнуть знайти шлях до деескалації ситуації на сході України

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у понеділок 13 грудня планують обговорити можливі нові санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну. Про це повідомляє dpa з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Співрозмовник агентства розповів, що хоча європейські дипломати прагнуть знайти шлях до деескалації ситуації, «іноді потрібно говорити м’яко, але тримати при собі якусь палицю».

Нагадаємо, на тлі напруги, що панує останніми тижнями через неясність намірів Російської Федерації, яка скупчила понад 100 тис. військових біля кордонів з Україною, західні партнери численними заявами попереджають Кремль, що у разі військової ескалації будуть серйозні наслідки.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у тому числі заявив, що Євросоюз готовий застосувати усі інструменти, а також вивчає способи підвищити внутрішню стійкість України.

На вихідних з’явилася заява країн «Групи семи» з попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент РФ Володимир Путін нападе на Україну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.

За її словами, вона планує працювати з партнерами, «щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу».

Нагадаємо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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