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    «Неприємно про це говорити». Путін зізнався, чим займався у 90-ті

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    Путін розповів про роботу, яку йому неприємно згадувати - «Неприємно про це говорити». Путін зізнався, чим займався у 90-ті

    Путін розповів про роботу, яку йому неприємно згадувати

    Фото з відкритих джерел

    Диктатору соромно не за війну проти України і десятки тисяч жертв, а за непрестижну, на його думку, роботу

    Володимир Путін зізнався, що у 1990-ті роки підробляв приватним візництвом. Про це він розповів телеканалу «Росія 24».

    «Іноді доводилося підробляти і візництвом. Неприємно про це говорити, але, на жаль, це теж було», – сказав він.

    Путін також розповів, що серед радників уряду за часів першого президента Росії Бориса Єльцина, на його думку, був щонайменше один кадровий співробітник Центрального розвідувального управління США.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційного вторгнення Росії ніколи не планувалося.

    До слова, країни G7 єдині щодо наслідків у разі вторгнення Росії в Україну – Держдеп.

    Як відомо, США вже долучились до нормандського формату.

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    Теги: Росія США Путін президент
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    «Неприємно про це говорити». Путін зізнався, чим займався у 90-ті