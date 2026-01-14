Головна Думки вголос Олег Попенко
Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг

Децентралізована енергетика: чому красиві гасла не гріють батареї

glavcom.ua
фото: Укрінформ

Децентралізована генерація Україні потрібна

В Україні сьогодні багато говорять про необхідність децентралізованої генерації електроенергії та тепла. Війна, удари по ТЕС і підстанціях, ризик блекаутів — усе це робить ідею розподіленої енергетики логічною. Але між гаслами Кабміну і реальною можливістю подати тепло в будинки лежить прірва з технічних, фінансових і логістичних проблем.

1. Мережі, які не готові прийняти генерацію

Головна проблема – електромережі. Українські розподільчі мережі будувалися як односторонні: від великих ТЕС і АЕС до споживача. Вони не розраховані на масове підключення тисяч локальних генераторів.

Сьогодні більшість регіонів фізично не може прийняти нову генерацію:

  • трансформатори перевантажені,
  • лінії зношені,
  • релейний захист не адаптований до реверсних потоків.

У підсумку інвестор, який побудував газову або біоТЕЦ, отримує від обл­енерго відповідь: «технічної можливості приєднання немає». І на цьому проєкт закінчується.

2. Теплогенерація без тепломереж – це нісенітниця

Для тепла проблема ще гірша. Котельню або міні-ТЕЦ можна побудувати, але:

  • тепломережі зношені на 60–80%,
  • втрати тепла доходять до 30–40%,
  • пропускна здатність часто не відповідає новим потужностям.

У результаті можна мати сучасну котельню – і неможливість фізично доставити тепло до споживача.

3. Біоенергетика впирається в логістику

Біомаса і пелети подаються як «золота куля» для регіонів. Але тут реальність ще жорсткіша.

Пелети і тріска – це не газ по трубі. Це вантажівки, склади, дороги і відстані. Економічно виправдане перевезення біопалива – 50–70 км максимум. Далі паливо стає золотим.

У багатьох регіонах:

  • немає достатніх обсягів сировини,
  • немає складів для зберігання,
  • немає стабільних постачальників.

У результаті котельня є, а палива – немає або воно вдвічі дорожче за газ.

4. Газова генерація впирається в ліміти і труби

Малі газові ТЕЦ – ще один популярний рецепт. Але газові мережі в містах і громадах:

  • часто не мають резерву тиску,
  • не розраховані на додаткове промислове споживання,
  • вимагають дорогих реконструкцій ГРП і газопроводів.

Тобто навіть якщо гроші на установку є, підключити її до газу часто фізично неможливо або це коштує більше, ніж сама станція.

5. Кадри, яких не існує

Децентралізована енергетика – це тисячі об’єктів, які треба:

  • обслуговувати,
  • ремонтувати,
  • керувати ними в режимі 24/7.

Але енергетиків, теплотехніків, автоматики катастрофічно бракує. Людей або мобілізували, або вони виїхали. Система, яка мала би бути гнучкою, стає крихкою.

6. Головна проблема – відсутність системного плану

В Україні децентралізацію намагаються будувати не як систему, а як набір випадкових проєктів:

  • тут дали грант,
  • тут купили когенератор,
  • тут поставили біокотел.

Без балансу мереж, без паливної логістики, без теплових схем міст.

Це не енергетична стратегія. Це енергетичний хаос.

Висновок

Децентралізована генерація Україні потрібна. Але сьогодні її намагаються впроваджувати в інфраструктурі, яка до цього не готова.

Без модернізації мереж, без реальної теплової логістики, без планування і кадрів – мільярди гривень просто перетворяться на метал і бетон, які не дають ні світла, ні тепла.

Впровадження нової інфраструктури це мільярди, десятки мільярдів гривень інвестицій, які ляжуть тягарем у собівартість тарифів, які вже насьогодні населення не готове сплачувати.

І це  все – головні ризики енергетичної політики країни в умовах війни.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
