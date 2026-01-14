Децентралізована енергетика: чому красиві гасла не гріють батареї

Децентралізована генерація Україні потрібна

В Україні сьогодні багато говорять про необхідність децентралізованої генерації електроенергії та тепла. Війна, удари по ТЕС і підстанціях, ризик блекаутів — усе це робить ідею розподіленої енергетики логічною. Але між гаслами Кабміну і реальною можливістю подати тепло в будинки лежить прірва з технічних, фінансових і логістичних проблем.

1. Мережі, які не готові прийняти генерацію

Головна проблема – електромережі. Українські розподільчі мережі будувалися як односторонні: від великих ТЕС і АЕС до споживача. Вони не розраховані на масове підключення тисяч локальних генераторів.

Сьогодні більшість регіонів фізично не може прийняти нову генерацію:

трансформатори перевантажені,

лінії зношені,

релейний захист не адаптований до реверсних потоків.

У підсумку інвестор, який побудував газову або біоТЕЦ, отримує від обл­енерго відповідь: «технічної можливості приєднання немає». І на цьому проєкт закінчується.

2. Теплогенерація без тепломереж – це нісенітниця

Для тепла проблема ще гірша. Котельню або міні-ТЕЦ можна побудувати, але:

тепломережі зношені на 60–80%,

втрати тепла доходять до 30–40%,

пропускна здатність часто не відповідає новим потужностям.

У результаті можна мати сучасну котельню – і неможливість фізично доставити тепло до споживача.

3. Біоенергетика впирається в логістику

Біомаса і пелети подаються як «золота куля» для регіонів. Але тут реальність ще жорсткіша.

Пелети і тріска – це не газ по трубі. Це вантажівки, склади, дороги і відстані. Економічно виправдане перевезення біопалива – 50–70 км максимум. Далі паливо стає золотим.

У багатьох регіонах:

немає достатніх обсягів сировини,

немає складів для зберігання,

немає стабільних постачальників.

У результаті котельня є, а палива – немає або воно вдвічі дорожче за газ.

4. Газова генерація впирається в ліміти і труби

Малі газові ТЕЦ – ще один популярний рецепт. Але газові мережі в містах і громадах:

часто не мають резерву тиску,

не розраховані на додаткове промислове споживання,

вимагають дорогих реконструкцій ГРП і газопроводів.

Тобто навіть якщо гроші на установку є, підключити її до газу часто фізично неможливо або це коштує більше, ніж сама станція.

5. Кадри, яких не існує

Децентралізована енергетика – це тисячі об’єктів, які треба:

обслуговувати,

ремонтувати,

керувати ними в режимі 24/7.

Але енергетиків, теплотехніків, автоматики катастрофічно бракує. Людей або мобілізували, або вони виїхали. Система, яка мала би бути гнучкою, стає крихкою.

6. Головна проблема – відсутність системного плану

В Україні децентралізацію намагаються будувати не як систему, а як набір випадкових проєктів:

тут дали грант,

тут купили когенератор,

тут поставили біокотел.

Без балансу мереж, без паливної логістики, без теплових схем міст.

Це не енергетична стратегія. Це енергетичний хаос.

Висновок

Децентралізована генерація Україні потрібна. Але сьогодні її намагаються впроваджувати в інфраструктурі, яка до цього не готова.

Без модернізації мереж, без реальної теплової логістики, без планування і кадрів – мільярди гривень просто перетворяться на метал і бетон, які не дають ні світла, ні тепла.

Впровадження нової інфраструктури це мільярди, десятки мільярдів гривень інвестицій, які ляжуть тягарем у собівартість тарифів, які вже насьогодні населення не готове сплачувати.

І це все – головні ризики енергетичної політики країни в умовах війни.