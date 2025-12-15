США розіграли білоруську карту проти РФ
Ідея Трампа очевидна
Аби потренуватися відірвати Росію від Китаю Трамп вирішив спробувати відірвати Білорусь від Росії. Ну, звісно, не одразу, але сьогодні були зроблені перші кроки.
США знімають санкції з білоруського калію, а спецпосланець Трампа у Білорусі Коул обіцяє, що у міру нормалізації відносин все більше санкцій буде зніматися, і у майбутньому цих санкцій не буде взагалі.
Ідея Трампа очевидна – торгівля Білорусі із США теоретично має відтягнути Лукашенка від Путіна та створити йому поле для маневру. Лукашенко готовий підіграти цій грі – тому на свободу вийшло 114 політвʼязнів.
Звісно, Європи у цій грі немає. Як і немає натяків на памʼять про історію режиму Лукашенка з усіма його темними сторонами. Але Трамп вірить, що у такий спосіб суверенітету Білорусі буде більше, а відтак можливості Путіна будуть послаблені.
У США вважають, що краще мати справу з двома меншими диктаторами, ніж з одним більшим, яким стане Путін, якщо остаточно поглине Білорусь Лукашенка.
