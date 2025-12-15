Головна Думки вголос Сергій Таран
Сергій Таран Політолог

США розіграли білоруську карту проти РФ

Політичні в'язні з Білорусі, помилувані Лукашенком. Марія Колесникова, Віктор Бабарико, Олександр Федута, Володимир Лабкович на пресконференції 14 грудня 2025 року
фото: radiosvoboda.org

Ідея Трампа очевидна

Аби потренуватися відірвати Росію від Китаю Трамп вирішив спробувати відірвати Білорусь від Росії. Ну, звісно, не одразу, але сьогодні були зроблені перші кроки.

США знімають санкції з білоруського калію, а спецпосланець Трампа у Білорусі Коул обіцяє, що у міру нормалізації відносин все більше санкцій буде зніматися, і у майбутньому цих санкцій не буде взагалі.

Ідея Трампа очевидна – торгівля Білорусі із США теоретично має відтягнути Лукашенка від Путіна та створити йому поле для маневру. Лукашенко готовий підіграти цій грі – тому на свободу вийшло 114 політвʼязнів.

Звісно, Європи у цій грі немає. Як і немає натяків на памʼять про історію режиму Лукашенка з усіма його темними сторонами. Але Трамп вірить, що у такий спосіб суверенітету Білорусі буде більше, а відтак можливості Путіна будуть послаблені.

У США вважають, що краще мати справу з двома меншими диктаторами, ніж з одним більшим, яким стане Путін, якщо остаточно поглине Білорусь Лукашенка.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
