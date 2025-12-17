Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Григорія Семілеткова

Під час повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем до війська

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Григорія Семілеткова.

Солдат Григорій Семілетков, позивний Сьома, загинув 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання біля селища Велика Новосілка на Донеччині. Бійцю було 55 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті Меморіал.

Григорій Семілетков народився і жив у Києві. Був за фахом водієм. Працював за спеціальністю. У вільний час їздив з друзями та племінником на риболовлю. Також любив проводити вихідні з рідними на природі.

Під час повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем до війська. Служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні (в/ч А4028) Збройних Сил України.

«Григорій – мій вітчим. Наша сім‘я його любила. Був чесною, порядною, віруючою та доброю людиною. На роботі його дуже поважали, прислухались, оскільки мав великий досвід. Побратими його також цінували. Був дуже щирим і відповідальним. Турботливий чоловік, батько та брат. Навіть на війні піклувався про рідних. На фронті пробув рік без ротації та відпусток», – розповіла донька загиблого Тетяна.

Солдат Григорій Семілетков, позивний Сьома, загинув 24 лютого 2023 року фото: платформа пам'яті Меморіал

Поховали захисника у рідному Києві на Берковецькому кладовищі.

У Григорія залишилися дружина, донька, брат та племінниці.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.