Російський дрон поранив трьох поліцейських на Запоріжжі

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Російський дрон поранив трьох поліцейських на Запоріжжі
Росія атакувала Запоріжжя дроном
фото з відкритих джерел

Ворожий безпілотник ударив по приватному сектору одного з районів Запоріжжя

Троє працівників поліції отримали поранення внаслідок атаки роійського дрона на службовий автомобіль у Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм у вівторок, 6 січня.

«Російський fpv-дрон ударив по службовому автомобілю правоохоронців, який рухався по автодорозі у Воздвижівці. Внаслідок атаки поранені троє людей – 46-річний та 29-річний чоловіки та 41-річна жінка», – написав він.

За словами Федорова, постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Окрім того, ворожий безпілотник ударив по приватному сектору одного з районів Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька будинків. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня противник атакував Україну 61 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Російські війська завдали серії ударів по Нікопольщині та Синельниківському району, застосувавши артилерію й FPV-дрони. Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди та газогін. Пошкоджено 6 приватних будинків, гараж та авто, господарська споруда, ще одна – знищена. Зачепило лінію електропередач.

Теги: Запоріжжя безпілотник Іван Федоров поранення поліція обстріл росія війна

