Окупанти просунулися у трьох областях України

РФ просунулася на Сумщині, Харківщині та Донеччині

Російська терористична армія просунулася у трьох областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією.

До слова, раніше, з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині.