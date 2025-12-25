Окупанти просунулися у трьох областях України
РФ просунулася на Сумщині, Харківщині та Донеччині
Російська терористична армія просунулася у трьох областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
«Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією.
До слова, раніше, з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині.
