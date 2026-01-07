Головна Думки вголос Віталій Портников
search button user button menu button
Віталій Портников Журналіст

Як зупинити Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: АР

Якби Путін усвідомлював ризики, очевидно, він був би готовий до реальних перемовин щодо завершення війни

Після зустрічі із радниками лідерів країн, що підтримують Україну, Володимир Зеленський висловив  сподівання на швидке завершення мирних перемовин. Дійсно, дискусії відбуваються і між українськими й американськими учасниками переговорів, і між радниками з питань національної безпеки України та європейських країн, і між начальниками Генеральних штабів. А незабаром відбудеться і зустріч лідерів країн «коаліції охочих». І сподіваюсь, що під час цієї зустрічі ми почуємо не тільки слова підтримки України у наступні роки війни, але й дізнаємося про реальні дії, повʼязані із посиленням цієї підтримки.

Разом із цим весь цей переговорний процес відбувається у моделі, яку я назвав би «моделлю саміту миру» у Швейцарії. Тоді українській дипломатії вдалося зібрати на одному з кращих гірських курортів альпійської країни очільників десятків країн світу. Володимир Зеленський ділився своїми мирними планами, а гості фешенебельного готелю висловлювали щиру підтримку українському президентові та його команді. І це був справжній успіх української дипломатії.

От тільки багато хто й тоді задавався логічним питанням: це саміт про мир чи все ж таки про підтримку української стійкості? Бо про мир не можна розмовляти без участі керівництва країни, яка й почала цю агресивну війну. А Росію для участі у такому саміті, звичайно ж, ніхто не запрошував, та й сам президент Путін не висловлював жодного бажання взяти участь у представницькому форумі. Як тоді, так і зараз Путін був зосереджений на війні з Україною, а не на пошуках шляхів до миру.

Зараз ситуація, звісно, відрізняється від тих часів хоча б тим, що докорінно змінився американський підхід. Президент Джо Байден припинив всі контакти з Путіним після початку великого вторгнення в Україну. А от президент Дональд Трамп не тільки відновив ці контакти, але й затягнув російського колегу у переговорний процес.

І що ж ми бачимо? Бачимо бажання Кремля цей процес затягувати. І це яскраво проявилося після останніх перемовин президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні. Щоб не реагувати на спільні домовленості, які могли бути узгоджені президентами, Путін вигадав цілу драматичну історію з обстрілом своєї резиденції на Валдаї. Ну і в результаті замість узгодження позицій – нові прогнози й повідомлення про «перегляд переговорної позиції» Кремля. Так що зараз ми навіть не знаємо, на якому рівні продовжуються російсько-американські контакти щодо миру – і чи продовжуються взагалі. Та й до того: можна до безкінечності узгоджувати деталі. Але яке ж значення мають деталі, коли ми не знаємо відповіді на головне питання: а чи прагне взагалі президент Путін до завершення війни?

Але, якщо вже бути точним – знаємо. Президент Путін не бажає завершення війни й робить все можливе, щоб утримати президента Трампа від нових різких дій на адресу Москви. Чи можемо ми стверджувати, що на цьому напрямку йому нічого не вдається?

Ні, не можемо. Актуальний «мирний процес» з усіма цими зустрічами і «човниковою дипломатією» Віткоффа і Кушнера був активований Кремлем виключно для того, щоб запобігти імплементації американських санкцій проти «Роснефті» та «Лукойла» а також не дати можливості європейцям конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Так, санкції все ж таки були запроваджені. А от гроші свої Путін врятував не без американської підтримки. Адже у Білому домі переконували європейців, що конфіскація активів зірве фантомний «мирний план» президента Трампа.

Проте гроші для України європейці все ж таки знайшли – свої. І це стало неприємним сюрпризом для Путіна, який не може не усвідомлювати, що протягом наступних двох років українська економіка не «завалиться». А російська?

Якщо Путін усвідомлював би ризики, очевидно, він був би готовий до реальних перемовин щодо завершення війни. Проте російський очільник на економіку ніколи великої уваги не звертав: що таке економіка у порівнянні з його геополітичними мареннями?

І, можливо, саме у цьому небажанні Путіна усвідомлювати економічні реалії наступних років й ховається відповідь на питання щодо можливостей завершення війни. Так, домовлятися із Путіним не вийде, якими б оптимістичними не були заяви Трампа чи Зеленського щодо переговорного процесу.

А от позбавити його грошей і ресурсів для продовження війни може вийти – хай і не з таким прискоренням, якого всі ми прагнемо. 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка саміт Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венесуельці розуміють, що країною й досі управляє близьке оточення Ніколаса Мадуро
Затримання Мадуро. Чому венесуельці, які втекли за кордон, не планують повертатися додому
Вчора, 17:34
Німеччина змінює правила для біженців
Німеччина готує жорсткі правила для українських біженців
2 сiчня, 19:15
Зеленський зробив заяву про оновлення ДБР
Зеленський анонсував оновлення ДБР
2 сiчня, 15:07
Трамп назвав нагороду «дійсно несподіваною та дуже цінною»
Нетаньягу пообіцяв Трампу Ізраїльську премію миру
30 грудня, 2025, 06:23
Війна триватиме упродовж всього 2026 року, вважає Юрій Федоренко
Чи триватиме війна у 2026 році? Командир полку «Ахіллес» зробив прогноз
28 грудня, 2025, 18:58
Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови
Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови
18 грудня, 2025, 16:22
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
17 грудня, 2025, 22:13
Президент США Дональд Трамп відреагував на штраф, накладений Європейською комісією на платформу X
Трамп обурився через штраф ЄС для соцмережі Маска
9 грудня, 2025, 01:49
Дрони атакували Ростовську область: пошкоджено лінію електропередачі
Дрони атакували Ростовську область: пошкоджено лінію електропередачі
8 грудня, 2025, 07:05

Віталій Портников

Як зупинити Путіна
Як зупинити Путіна
Прогнози більше не працюють. Як Путін, Трамп і Сі зламали світовий порядок
Прогнози більше не працюють. Як Путін, Трамп і Сі зламали світовий порядок
Шанс Кароля Навроцького
Шанс Кароля Навроцького
Головна помилка Нюрнберга. Що є першопричиною російської агресії
Головна помилка Нюрнберга. Що є першопричиною російської агресії
Чому Путін згадав про «Новоросію»
Чому Путін згадав про «Новоросію»
Чому російське суспільство не реагує на велику кількість загиблих на війні?
Чому російське суспільство не реагує на велику кількість загиблих на війні?

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua