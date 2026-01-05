Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників
За минулу добу відбулося 229 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.
Учора противник завдав 62 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4 016 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 232 дронів-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Оріхів, Преображенка, Прилуки, Зелене Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи, засіб РЕБ та два пункти управління БпЛА противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Противник здійснив 99 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські війська зупинили вісім атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.
На Куп’янському напрямку
Учора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.
На Лиманському напрямку
Ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.
На Слов’янському напрямку
Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.
На Краматорському напрямку
Відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку
Противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка.
На Придніпровському напрямку
Наступальних дій ворога не помічено.
Нагадаємо, триває 1412-й день повномасштабної війни в Україні.
