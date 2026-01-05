Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1412-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників

За минулу добу відбулося 229 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 62 авіаційних ударів, скинув 185 керованих авіабомб та застосував одну ракету. Крім цього, здійснив 4 016 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 232 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Великомихайлівка Дніпропетровської області; Оріхів, Преображенка, Прилуки, Зелене Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи, засіб РЕБ та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 99 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили вісім атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки. 

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки. 

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наступальних дій ворога не помічено.

Нагадаємо, триває 1412-й день повномасштабної війни в Україні.

