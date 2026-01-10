Головна Країна Суспільство
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Троца

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Троца
У 2024 році Ярослав Троц став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Ярослав Троц захищав територіальну цілісність та суверенітет України у складі 153-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Троца.

Захисник України Ярослав Троц поліг на фронті 6 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівсььку міську раду

Ярослав Троц народився 5 жовтня 1978 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №72 міста Львова, згодом – у Національному університеті «Львівська політехніка».

Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Торгова фірма «Продукт», Приватному підприємстві «Універсал-Львів», Дочірньому підприємстві «Наша Мова», товаристві з обмеженою відповідальністю «Савсервіс», а також у філії «МХП Логістика» Приватного акціонерного товариства «МХП».

Зі слів рідних, Ярослав був чуйною, доброзичливою та жертовною людиною, яка завжди приходила на допомогу іншим. Він був справжнім воїном – безстрашним і відповідальним, людиною честі та мужності, для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Доброзичливий, життєрадісний і комунікабельний, мав гарне почуття гумору, був майстром на всі руки, дуже любив куховарити, був душею будь-якої компанії, захоплювався риболовлею та був справжнім сім’янином – турботливим чоловіком і батьком.

У 2024 році Ярослав Троц став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2024 році Ярослав Троц став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 153-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Життя захисника України Ярослава Троца обірвалося 6 січня 2026 року. Поховали захисника України на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань Nº 87  (вул. Пасічна).

У Ярослава Троца залишилися батько, дружина, дві доньки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

