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РФ повинна вивести свої війська із Запорізької АЕС – Столтенберг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ повинна вивести свої війська із Запорізької АЕС – Столтенберг
Генсек НАТО назвав ядерну риторику Росії «небезпечною та безвідповідальною»
фото з відкритих джерел

За словами генсека НАТО, російські війська підривають безпеку найбільшої атомної електростанції в Європі

Росія має вивести свої військові сили із Запорізької АЕС, її поведінка загрожує безпеці станції. Про це заявив журналістам Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту НАТО у Вільнюсі, передають кореспонденти Укрінформу.

«Щодо ситуації навколо Запоріжжя (Запорізької АЕС – «Главком»), то наше послання Росії полягає в тому, що вона повинна вивести свої війська, тому що те, як вони зараз поводяться у Запоріжжі (щодо Запорізької АЕС – «Главком»), підриває безпеку цієї найбільшої атомної електростанції в Європі», – прокоментував Столтенберг питання про те, як НАТО реагуватиме у разі ядерної аварії на окупованій ЗАЕС.

Генсек НАТО також прокоментував ядерну риторику Росії, назвавши її «небезпечною та безвідповідальною».

«Росія повинна знати, що ядерну війну ніколи не виграти, і вона ніколи не повинна вестися. Союзники по НАТО, звичайно, уважно стежать за тим, що робить Росія. Ми засуджуємо заяву про те, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Ми уважно стежимо за їхніми діями», – сказав посадовець.

Водночас Столтенберг додав, що поки у НАТО «не помітили жодних змін у розміщенні російських ядерних сил, які б вимагали змін з нашого боку». Він запевнив у готовності Альянсу захистити кожного союзника «від будь-якої потенційної загрози, яка може виникнути в будь-якій ситуації».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не має права вето в Альянсі, а його страх перед НАТО притягнув до кордонів РФ ще більше НАТО.

До слова, президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Цю інформацію підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За словами Подоляка, темою зустрічі буде не лише питання вступу України в НАТО.

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг саміт росія Запорізька АЕС

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