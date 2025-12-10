Наступною заявою Коломойського має стати явка з повинною

«Заслуг» у Ігоря Валерійовича – як мінімум на один пожиттєвий термін ув’язнення

Коломойський хоче говорити. Людина, яка, за даними купи кримінальних проваджень, десятиріччями обкрадала Україну на десятки мільярдів доларів, запрошує журналістів послухати свої заяви.

Але насправді єдиною заявою Коломойського має стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло.

Це зараз літній веселун із хитрим поглядом може сприйматися більше, як герой мемів про «кофе пить будешь», ніж злочинець. В реальності ж історія Ігоря Валерійовича куди більш руйнівна для України. Варто нагадати, що інкримінують пану Коломойському. Бо «заслуг» в нього – як мінімум на один пожиттєвий термін ув’язнення.

Перше. Коломойський разом з напарником Боголюбовим (йому допомогли втекти за кордон) шляхом махінацій вивели через Приватбанк мінімум десятки мільярдів(!) гривень українців. Місяць тому високий суд Англії визнав Ігоря Валерійовича винним і зобов’язав повернути Україні $3 млрд. Нагадаю, Приватбанк колись належав Коломойському і якби держава не націоналізувала його, мільйони українців втратили б свої гроші. Почався б хаос.

Друге. Справа «Укрнафти» та «Укртатнафти»: заволодіння понад 3,3 млрд грн. Тут Коломойського звинувачують у привласненні майна, незаконних діях з банківськими документами, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом та службовому підробленні.

Третє. Замовлення вбивства юриста. Слідство заявляє, що олігарх нібито хотів з допомогою юриста змінити документи про збори акціонерів запорізького комбінату «Дніпроспецсталь» у власних інтересах, але той відмовився, за що був вбитий.

Четверте. Розшук у США. Міністерство юстиції США звинувачує олігарха у використанні викрадених з банку коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у Штатах (справи за законом RICO про організовану злочинність).

Це лише деякі обвинувачення за той час, коли Україна тонула у крові своїх захисників, захищаючись від Росії. Всі злочини відбувалися, коли рідне місто олігарха Дніпро поступово стало прифронтовим і зараз його земляки гинуть сотнями щомісяця. Ці злочини – проти народу України.

Тож повторю – єдина заява Коломойського, яку можна сприймати серйозно – це явка з повинною, а єдиний очікуваний вчинок – це стати на коліна і покаятися за все зло, яке вчинив перед народом України, ослаблюючи державу. Ось таку заяву українці чекають від Коломойського.