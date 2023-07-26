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Росія готується блокувати Чорне море

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія готується блокувати Чорне море
Окупанти відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту

Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди. Про це повідомляє Military Media Center.

Збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, вони відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. 

«Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України», – йдеться у повідомленні.

При цьому росіяни продовжують удосконалювати систему оборони окупованого Криму, особливо на Армянському та Перекопському напрямках.

Раніше Росія 17 липня офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і готується запровадити блокаду України. Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

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Теги: росія Чорне море флот

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