Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Шість причин, чому Росії вигідна балтійська кампанія

Успішна військова авантюра Кремля на балтійському фронті може бути згодом трансформована у перемовний трек з НАТО
Шість причин, чому Росії вигідна балтійська кампанія. З кожним етапом української війни вірогідність балтійської збільшується. Глобальна війна дійсно на порозі.

• 1 •

Закріпити тріщину трансатлантичної єдності НАТО, коли США відмовляться надати допомогу європейським країнам НАТО як образу за непідтримку іранської кампанії. Напередодні проміжних виборів в Конгрес США Трамп не захоче ув’язуватись в європейські справи на тлі іранської політичної катастрофи.

• 2 •

Створити внутрішню кризу моделі колективної безпеки, що ґрунтується на застосуванні статті 5 Вашингтонського договору. Очевидно, що європейським країнам буде важко виступити швидко і злагоджено, тест на швидкість реакції вони можуть не пройти. Затримка реакції союзників – головна перевага РФ на першому етапі.

• 3 •

Створити враження допомоги російськомовному населенню та завдати символічної поразки країн Балтії в якості сатисфакції за розвал СРСР, чим підняти моральний дух російської маси та компенсувати тривалу відсутність великих військових успіхів на українських фронтах. Для уникнення некерованого інакомислення в російському медіапросторі та проведення у майбутньому прямої і повної мобілізації блокується месенджер Telegram.

• 4 •

РФ орієнтується на ефект переключення та горизонтальне розширення війни. У 2024 році були відновлені Московський та Ленінградський військові округи. Держдума розглядає закон про застосування армії проти країн, де арештовують громадян РФ. Затягування іранської війни гарантує системне збільшення прибутків від нафтоторгівлі Росії.

Російська армія – масова, простріляна та навчена в боях із українцями. Дрони із машинним зором та на оптоволокні, модернізовані балістичні ракети, маневрена та асиметрична тактика наступу, витончені операції «сірої зони» – це все росіяни готові випробувати на нових локальних напрямках проти слабкопідготовлених країн периферії НАТО.

• 5 •

Тривала іранська війна призведе до буксування продажу американської зброї через програму PURL, а балтійська війна здатна повністю вибити підтримку Україну з боку європейських країн, які змушені будуть кинути увагу і ресурси на допомогу прямим союзникам по Альянсу. Відтермінування надання 90-мільярдного кредиту ЄС через вето Угорщини та Словаччини у випадку початку глобальної війни створює ризик його ненадання Україні та використання для негайних оборонних потреб Європи.

• 6 •

Успішна військова авантюра Кремля на балтійському фронті може бути згодом трансформована у перемовний трек з НАТО, в ході якого європейським столицям і Вашингтону буде запропонований сценарій розподілу сфер впливу та параметрів безпеки: РФ повертає країнам Балтії окуповані зони (наприклад, естонську Нарву), а США та деякі країни Європи для запобігання розширення війни негайно і прямо примушують Україну відвести війська із Донбасу і визнають регіон разом із Кримом російським.

Однак для ескалаційної поведінки Росії є певні стримуючі фактори.

Головний з них – позиція Китаю, який не зацікавлений у торговельному колапсі з Євросоюзом, хоча, з іншого боку, війна проти НАТО може відрити Китаю шлях до анексії Тайваню.

Другий фактор – підтримка авантюри Путіна з боку Білорусі. Лукашенко завжди вкрай обережний в питаннях практичної допомоги Путіну.

Тим паче, нині Вашингтон в авральному порядку створює основу для побудови окремих партнерських відносин із Мінськом. Але збільшення російського впливу на білоруські спецслужби та армію, розміщення «Орешніка» та тактичної ядерної зброї на території Білорусі дозволяє більш щільніше прив'язати Білорусь до Росії.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
