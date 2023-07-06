Україна націоналізувала російський літак вартістю 150 млн грн

Компанія «Ростех» – це один із найбільших виробників військової авіатехніки РФ

До повномасштабного вторгнення літак був на обслуговуванні на підтриємства «Антонов»

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.

До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству «Антонов» для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними слідства, літак перебував на балансі московського «Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина», який входить до структури «Ростеха» і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.

Саме «Ростех» постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.

Наразі в СБУ розслідують дії керівництва цієї компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста здійснювали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам.

Раніше повідомлялося, що Рада планує націоналізувати понад 900 російських об’єктів.