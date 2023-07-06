Україна націоналізувала російський літак вартістю 150 млн грн
До повномасштабного вторгнення літак був на обслуговуванні на підтриємства «Антонов»
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех». Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.
До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству «Антонов» для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до Росії.
За даними слідства, літак перебував на балансі московського «Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина», який входить до структури «Ростеха» і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.
Саме «Ростех» постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.
Наразі в СБУ розслідують дії керівництва цієї компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).
Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста здійснювали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, що Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам.
Раніше повідомлялося, що Рада планує націоналізувати понад 900 російських об’єктів.
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