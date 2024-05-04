У Києві продаються муніципальні садочки і басейни. Хто це робить?

Є питання до тих, хто продав (чи вкрав) муніципальну власність, лишивши містян необхідної інфраструктури

Вибачте, що не про немиті вікна, але питання нагальне.

Як воду перетворювати на вино я знаю, а от як перетворювати муніципальну власність на приватну, хочу розібратися. Думала, НАБУ чи ДБР розбиралися, але нічого у публічному просторі не знайшла.

фото: Олеся Остафьєва

На першому фото дитячий басейн. Якщо ви там бачите АТБ, то вам не здалося. Але будувалося це приміщення за програмою соціального-економічного розвитку і за міські кошти. Але потім у 2015 році я побачила цю будівлю на OLX, де її продавали за $3 млн. І судячи з того, що ви бачите на фото – успішно продали. Я живу поруч, тому оперативно передала інформацію в ЗМІ. Були публікації, звернення до депутатів, листи в правоохоронні органи. Але на фото АТБ. Ми виявилися безсилі.

фото: Олеся Остафьєва/facebook/ДНЗ Драгоманова 1В

На другому фото (фото ліворуч) – реклама приватної англомовної школи на Позняках вартістю 13 тис доларів на рік, в рекламі натхненно розповідають, що мають власне бомбосховище, чудові класи та два великих спортивних майданчики. Все круто. Але є одна проблемка.

Це мав бути муніципальний дитячий садок і його закінчили будувати у 2016 році, але щось пішло не так (фото праворуч). Були протести мешканців, були петиції, але після ковіду тут відкрився не садок, а приватна школа. Це Позняки – один з найбільше густозаселених районів Європи. Моя дитина стоїть у електронній черзі до садочка, але чим далі, тим більше вона посувається не в початок, п в кінець черги, бо переселенців та пільгових категорій більшає. Прямо навпроти мого дому є гарний дитячий садок, з басейном і бомбосховищем, який нам не світить, бо там зараз діти і вихователі семи садків – сюди перевели всіх, хто не має бомбосховища.

А от приватна школа, якщо вірити рекламі, має чудове бомбосховище, зведене за наші з вами податки.

фото: Олеся Остафьєва

На останньому фото дитячий центр мистецтв на Григоренка, його мали здати ще у 2021 році, але він досі стоїть недобудований. І паспорт будівництва із термінами здачі та призначенням вже зник. Його ще не продають на OLX, перевірила. Але це не значить, що за кілька років тут зʼявляться діти. Бо магія, з якою муніципальне перетворюється на приватне, дуже сильна. Дію цієї магії не можуть зняти ані мешканці, ані правоохоронці, ані ворожки.

P.S. У мене немає питань до АТБ чи приватної школи. Є питання до тих, хто продав (чи вкрав) муніципальну власність, лишивши містян необхідної інфраструктури.