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    Думки вголос

    Битва за Донбас: куди схиляються шальки терезів

    Українська армія почне контрнаступ лише за наявності переваги в артилерії - Битва за Донбас: куди схиляються шальки терезів
    Українська армія почне контрнаступ лише за наявності переваги в артилерії
    фото: ЗСУ

    Ворог може вичерпати наступальний потенціал ще у червні

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    Донбасс остается главным и наиболее драматичным военным театром этой войны.

    Наши войска существенно превосходят врага в мотивированности, не уступают ему в численности, хотя за счет быстрой переброски войск рашистам удается создавать преимущество в живой силе на конкретных участках фронта. При этом враг заметно превосходит нас в огневой мощи – ракеты, авиация, артиллерия, у него нет трудностей со снабжением своих частей боеприпасами. У врага серьезное превосходство в бронетехнике – танках и бронемашинах, что и позволяет ему вести наступательные действия.

    При боях на подступах к населенным пунктам, где можно соорудить оборонительные позиции, преимущества агрессора в огневой мощи несколько нивелируются, что позволяет нам наносить ему существенный урон в живой силе и технике.

    Агломерация Северодонецк-Лисичанск не очень удобна для обороны с точки зрения топографии, в этом смысле агломерация Славянск-Краматорск заметно предпочтительнее. Поэтому сейчас наши войска ведут бои, изматывая противника, в Северодонецке, но, скорее всего, планомерно отойдут в сторону Славянска-Краматорска. Потому что мы стремимся сберечь армию, а не территории.

    Можно констатировать, что Луганскую область, в которой под контролем Украины осталось около 3% территории, оккупанты в обозримом будущем захватят. Но вот что касается Донецкой области – совершенно не факт. То есть, Краматорск и Славянск имеют все шансы остаться украинскими, а в штурмовых попытках взять эти города враг истратит свой наступательный потенциал.

    И уйдет на это, скорее всего, весь июнь. Теперь что касается нашего стратегического контрнаступления.

    Без преимущества в артиллерии и наличия в достаточном количестве танков никакого значимого украинского наступления не получится. Западные гаубицы работают отлично, судя по воплям на рашистких пабликах, что наших артиллеристов брат в плен нельзя. Но этих гаубиц мало. Остро нужны западные системы залпового огня, которые позволяют накрывать перемещающиеся войска врага, а также перерывать его линии снабжения. А танков для прорыва вражеской обороны нам надо иметь хотя бы двести. Легкая бронетехника для переброски войск в Украину поступает, здесь ситуация не критическая.

    Сомневаюсь, что, с учетом изложенного, наше наступление может начаться ранее, чем в июле, а то и позже. Причем, оно должно развиваться, как минимум, на двух фронтах – на Донбассе и на Юге. А если преимущества в огневой мощи и достаточного количества бронетехники мы так и не получим, то этого наступление лучше вообще не начинать. Потому что это будет авантюрой с кучей потерь и скверными стратегическими последствиями.

    Джерело: блог Олександра Кочеткова

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    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Битва за Донбас: куди схиляються шальки терезів